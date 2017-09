Frankreich Mindestens zwei Tote auf französischen Karibikinseln

22:45 USA wollen im Sicherheitsrat Öl-Embargo gegen Nordkorea verhängen

New York - Als Reaktion auf einen weltweit verurteilten Atomtest Nordkoreas wollen die USA das kommunistische Land mit einem Öl-Embargo belegen und die Vermögen von Machthaber Kim Jong Un einfrieren. Das sehe ein von den USA verfasster Resolutionsentwurf vor, sagte ein UN-Diplomat der dpa in New York. Zudem solle Nordkorea daran gehindert werden, Textilien zu exportieren. Auch gegen die Anstellung nordkoreanischer Arbeitskräfte im Ausland solle der Bann gelten. Der Entwurf sei den anderen Mitgliedern des Sicherheitsrats vorgelegt worden.

22:43 Millionen sehen gefälschte "Irma"-Videos auf Facebook

21:53 Mindestens zwei Tote auf französischen Karibikinseln

Paris - Auf den französischen Karibikinseln Saint-Barthélemy und Saint-Martin sind beim Durchzug des Hurrikans "Irma" mindestens zwei Menschen getötet worden. Mindestens zwei Menschen wurden schwer verletzt, wie Überseeministerin Annick Girardin in Paris sagte. Sie machte deutlich, dass sich diese Bilanz noch ändern könne. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hatte zuvor in allgemeiner Form von "Opfern" der Sturmkatastrophe gesprochen, aber keine konkreten Zahlen genannt.

21:51 Bundesstaaten klagen gegen Trumps Einwanderungsentscheid

New York - Mehrere Bundesstaaten gehen gerichtlich gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump vor, ein Schutzprogramm für die Kinder von illegalen Einwanderern abzuschaffen. 15 Staaten und die Hauptstadt Washington reichten Klage bei einem Gericht in New York ein, wie der Generalstaatsanwalt von New York, Eric Schneiderman, auf einer Pressekonferenz erklärte. Trumps Entscheidung sei unbarmherzig, kurzsichtig und möglicherweise verheerend, sagte Schneiderman.