Frankreich Parteichef: Macron-Lager kann stabile Mehrheit bilden

Nachrichten-Ticker

12:09 Triebwerksausfall bei Privatjet: Jennifer Lawrence sicher gelandet

New York - Hollywoodstar Jennifer Lawrence hat US-Medienberichten zufolge die außerplanmäßige Landung eines Privatjets nach einem Triebwerksausfall unversehrt überstanden. Bei dem Flugzeug, das in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky gestartet war, sei am Samstag in einer Höhe von 9500 Meter ein Triebwerk ausgefallen, berichteten mehrere US-Medien. Der Flug wurde nach Buffalo im Bundesstaat New York umgeleitet. Als die Piloten zur Landung ansetzten, sei auch das zweite Triebwerk ausgefallen. Das Flugzeug habe dennoch sicher landen können.

12:02 Kartellamt bekommt mehr Rechte beim Verbraucherschutz

Bonn - Das Bundeskartellamt bekommt mehr Rechte beim Verbraucherschutz - vor allem gegen Abzocke im Internet. Eine entsprechende Änderung des Wettbewerbsrechts begrüßte der Präsident der Behörde, Andreas Mundt: "Gerade in der Internetwirtschaft gibt es Fälle, in denen Unternehmen durch eine einzige rechtswidrige Maßnahme Millionen Verbrauchern auf einmal schaden können", erklärte er. Die Kartellwächter dürfen nach der Rechtsnovelle künftig Untersuchungen ganzer Branchen einleiten, wenn es Hinweise auf die Benachteiligung von Verbrauchern gibt.

11:48 Lammert: Bemerkenswerter Wahlausgang in Frankreich

Berlin - Bundestagspräsident Norbert Lammert hat den Ausgang der französischen Parlamentswahl als bemerkenswert gewürdigt. Es sei ein beispielloser Vorgang, dass sich die beiden jahrzehntelang dominierenden Parteien durch "zeitgleiche Selbstenthauptung" aus dem Rennen genommen hätten. Dadurch gebe es nun erstmals Platz für eine "organisierte bürgerliche politische Mitte" in Frankreich, sagte Lammert in Berlin. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gewann mit seiner jungen Partei aus dem Stand den ersten Wahlgang und steuert auf eine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung zu.

11:09 Sohn und Freundin getötet - Vater wegen Doppelmordes vor Gericht

Bonn - Ein Vater soll in Bonn seine Lebensgefährtin und seinen elfjährigen Sohn aus Habgier erdrosselt haben. Vor dem Bonner Landgericht hat der Prozess gegen den 47-Jährigen wegen zweifachen Mordes begonnen. Laut Anklage soll der spielsüchtige Mann im vergangenen September 15 000 Euro aus der Wohnung gestohlen haben, in der die 48-Jährige und der Junge lebten. Laut Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte die Morde entweder begangen, um den Diebstahl zu ermöglichen oder um ihn zu verdecken. Die Verteidiger erklärten, ihr Mandant werde zunächst keine Aussagen machen.

10:55 Zahl der Abtreibungen stabil - Jeder fünfte Abbruch mit Pille

Wiesbaden - Etwa 26 600 Mal haben Frauen in Deutschland im ersten Quartal dieses Jahres Kinder abgetrieben. Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche blieb damit in etwa stabil: Es waren 1,3 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Bei 20 Prozent der Abtreibungen wurde das Medikament Mifegyne verwendet. Knapp 80 Prozent der Abbrüche wurden in gynäkologischen Praxen, 18 Prozent im Krankenhaus ausgeführt. Acht Prozent der Frauen waren über 40 Jahre, drei Prozent minderjährig.