Frankreich Rechtspopulistin Le Pen liegt in ihrem Wahlkreis weit vorne

Nachrichten-Ticker

14:00 Gericht spricht Familie 90 000 Euro für vertauschtes Kind zu

Graz - In Österreich bekommt eine Familie 90 000 Euro, weil ihre Tochter vertauscht worden ist. Das Landgericht Graz sah es als erwiesen an, dass es 1990 im Landeskrankenhaus zur Verwechslung zweier Neugeborener gekommen war. Außerdem muss die Krankenanstaltengesellschaft die Kosten für die Adoption der Tochter in Höhe von etwa 2000 Euro zahlen. Die betroffene Familie hatte erst vor einigen Jahren bei einer Blutuntersuchung erfahren, dass die Tochter nicht das leibliche Kind sein kann. Weitere Beteiligte der Verwechslung wurden bisher nicht gefunden.

13:50 Mordprozess: Mann soll schwangere Ehefrau erschossen haben

Köln - In Köln hat ein Mordprozess gegen einen 49-Jährigen begonnen, der seine schwangere Ehefrau nach einem Streit um ein Glas Glühwein erschossen haben soll. Auf einem Kölner Weihnachtsmarkt sei es Ende vergangenen Jahres zu einer Auseinandersetzung gekommen, weil die im fünften Monat schwangere Frau einen Glühwein trinken wollte, hieß es in der Anklageschrift. Der Streit eskalierte demnach, die Frau äußerte Trennungsabsichten. Der Mann schoss ihr laut Anklage zweimal in Brust und Kopf. Ihm wird zudem vorgeworfen, durch die Schüsse auch "die Schwangerschaft abgebrochen" zu haben.

12:55 Alle nach Manchester-Anschlag Festgenommenen wieder auf freiem Fuß

Manchester - Die britische Polizei hat alle Personen, die nach dem Anschlag in Manchester festgenommen worden waren, ohne Anklage wieder entlassen. "Jeder der 20 Festgenommenen wurde viele Male über seine Beziehung und Kontakte zum Attentäter befragt, sagte der zuständige Anti-Terror-Polizeichef Russ Jackson. Nach den Ermittlungen sei es wahrscheinlich, dass Abedi die Bombe, mit der er Ende Mai auf einem Pop-Konzert 22 Menschen tötete, allein gebaut habe. Unklar sei, ob andere Personen ihm geholfen hätten, Bauteile für die Bombe zu besorgen oder zu lagern, sagte Jackson.

12:54 Nawalny schon vor Protestbeginn in Moskau festgenommen

Moskau - Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist noch vor dem offiziellen Beginn einer Demonstration gegen die Regierung festgenommen worden. "Sie haben Alexej im Hauseingang festgenommen", schrieb seine Frau Julia in Moskau bei Twitter. Eine Bestätigung der Behörden gibt es noch nicht. Nawalnys Sprecherin teilte mit, im Büro ihrer Stiftung zum Kampf gegen Korruption sei der Strom abgeschaltet worden. Der 41-jährige Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin hatte zu Demonstrationen in rund 200 Städten aufgerufen. In Moskau wollte er trotz eines Verbots in der Nähe des Kremls protestieren.

12:53 Bundesweit einheitliches Vorgehen bei Terrorabwehr gefordert

Dresden - Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat einheitliche Regeln in Bund und Ländern bei der Terrorbekämpfung gefordert. "Es darf in Deutschland nicht zwei Zonen unterschiedlicher Sicherheit geben", sagte er vor der Innenministerkonferenz in Dresden in der ARD. Sachsens Ressortchef Markus Ulbig, der Vorsitzende der Konferenz, warnte vor einem "Flickenteppich" bei der Terrorabwehr. Beide sprachen sich für eine Vernetzung der Computersysteme der Länder-Sicherheitsbehörden aus. Die Konferenz will sich auch für eine bundesweite Einführung der Schleierfahndung einsetzen.