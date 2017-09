Frankreich Terrorverdacht nach Sprengstoff-Fund bei Paris

Nachrichten-Ticker

19:56 Terrorverdacht nach Sprengstoff-Fund bei Paris

Paris - Nach dem Fund von Sprengstoff-Bestandteilen in einer Wohnung im Süden von Paris gehen die Behörden einem Terrorverdacht nach. Zwei Verdächtige wurden in Polizeigewahrsam genommen. Anti-Terror-Ermittler und der französische Inlandsgeheimdienst DGSI übernahmen die Untersuchungen. In der Wohnung in Villejuif südlich von Paris seien unter anderem Gasflaschen und Stromkabel gefunden wurden, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Ermittlerkreise. Innenminister Gérard Collomb teilte mit, die Polizei sei von einem Handwerker alarmiert worden.

19:50 Trump: Militärische Option für Nordkorea "nicht erste Wahl"

Washington - Eine militärische Lösung des Nordkoreakonflikts ist für US-Präsident Donald Trump nicht die erste Option. "Das ist sicherlich nicht unsere erste Wahl, aber wir werden sehen, was passiert", sagte Trump auf dem Flughafen Andrews. Zuvor hatte er mit Chinas Präsident Xi Jinping telefoniert. Das Gespräch mit Xi bezeichnete Trump als sehr freimütig und sehr stark. Man werde sich von dem, was in Nordkorea passiere, nicht auseinanderbringen lassen, so Trump. Xi und er stimmten in Sachen Nordkorea zu 100 Prozent überein.

19:48 Die Lottozahlen

19:46 Pfeifkonzert bei Merkels Wahlkampftour auch in Finsterwalde

Finsterwalde - Mit vielen lauten Pfiffen ist Bundeskanzlerin Angela Merkel auch bei ihrem Wahlkampfauftritt im brandenburgischen Finsterwalde empfangen worden. Gegner der CDU-Chefin hielten am Abend Plakate in die Höhe mit Aufschriften wie "Schnauze voll", "Grenzen dicht" oder "Bananenrepublik". Gleichzeitig applaudierten hunderte Besucher der Kanzlerin, als sie auf dem Marktplatz auf die Bühne ging. Merkel war zuvor im nordsächsischen Torgau von Anhängern der rechtsextremen NPD und der AfD niedergebrüllt worden.

18:43 FIFA leitet Ermittlungen wegen Nazi-Ausfällen ein

Zürich - Nach den rechtsradikalen Ausfällen deutscher Fußball-Fans beim WM-Qualifikationsspiel von Deutschland in Tschechien hat der Fußball-Weltverband eine Untersuchung eingeleitet. Laut FIFA werden verschiedene Vorfälle untersucht. Deutsche Stadionbesucher hatten am Freitag in Prag unter anderem eine Schweigeminute für zwei gestorbene tschechische Fußballfunktionäre gestört, Pyrotechnik gezündet und "Sieg"-Rufe nach dem Treffer zum 2:1 mit "Heil"-Rufen beantwortet.