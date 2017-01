Nachrichten-Ticker

12:18 Trauer nach rätselhaftem Tod von sechs Teenagern

Arnstein - Am Tag nach dem Fund von sechs toten jungen Leuten in einer Gartenlaube herrscht im bayrischen Arnstein tiefe Trauer. Es sei ein schwerer Schicksalsschlag, so viele junge Menschen zu verlieren, sagte der zweite Bürgermeister, Franz-Josef Sauer. Gestern hatte ein Vater in seinem Gartenhäuschen die Leichen der sechs Teenager entdeckt. Unter den Opfern sind auch sein Sohn und seine Tochter. In der Hütte befand sich ein Holzofen. Ob dieser den Tod der sechs jungen Menschen verursacht hat, ist noch offen.

10:56 Sechs Tote bei Terroranschlag auf Moschee in Québec

Québec - Mutmaßliche Terroristen haben eine Moschee in der kanadischen Metropole Québec gestürmt und auf die Gläubigen geschossen. Sechs Menschen seien dabei getötet und acht weitere verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Zwei Menschen seien festgenommen worden. Kanadas Premier Justin Trudeau bezeichnete die Bluttat als "Terroranschlag auf Muslime" und versprach, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Nach Angaben der Zeitung "Le Soleil" war einer der der Festgenommenen mit einer Kalaschnikow bewaffnet.

10:55 Glätte lässt viele Fahrer rutschen

Offenbach - Glatteis hat viele Verkehrsteilnehmer in der Mitte und im Süden Deutschlands zum Wochenstart rutschen lassen. Der Deutsche Wetterdienst warnte am Morgen vor gefährlicher Glätte in Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen und Hessen. Die Polizei im hessischen Friedberg sprach von Unfallmeldungen im Minutentakt. Auch in Teilen Unterfrankens kämpften Autofahrer mit glatten Straßen. Auf der Autobahn 3 kam es einem Polizeisprecher zufolge auf spiegelglatter Fahrbahn zu einem Unfall mit mehr als zehn Autos.

10:39 Lufthansa und Etihad nennen Details zur Kooperation

Abu Dhabi - Die Fluggesellschaften Lufthansa und Etihad arbeiten künftig enger zusammen. Die Airlines aus Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten wollen Details dazu am kommenden Mittwoch in Abu Dhabi bekanntgeben. Nach Informationen aus Lufthansa-Kreisen geht es dabei insbesondere um eine intensivere Zusammenarbeit bei der Flugzeugwartung und der Bordverpflegung. Auch soll die Zahl der gemeinsam vermarkteten Flüge steigen, für die jede Gesellschaft eine eigene Flugnummer herausgibt.

09:59 Flugzeug muss nach Start wegen Geruchs an Bord umkehren

Hamburg - Wegen eines merkwürdigen Geruchs an Bord ist ein Germanwings-Flugzeug aus Hamburg auf dem Weg nach Stockholm umgekehrt. Sechs Menschen in dem Airbus 319 hatten nach Angaben der Feuerwehr über Unwohlsein geklagt. Drei von ihnen waren Besatzungsmitglieder und wurden nach der Landung in ein Krankenhaus gebracht. Drei Passagiere wurden den Angaben zufolge von einem Notarzt untersucht und vor Ort versorgt. Die Ursache für den Geruch in der Flugzeugkabine ist noch unklar.