Frankreich Zwei Festnahmen bei Antiterror-Einsatz bei Paris

Nachrichten-Ticker

15:45 Zwei Festnahmen bei Antiterror-Einsatz bei Paris

Paris - Französische Ermittler haben bei einem Einsatz im Süden von Paris Bestandteile zur Sprengstoffherstellung gefunden. Zwei Männer seien festgenommen worden, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Justizkreise. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung eröffnet. Es wurden unter anderem Gasflaschen gefunden. Die Hintergründe des Fundes blieben zunächst offen. Frankreich wird seit gut zweieinhalb Jahren von einer Terrorwelle erschüttert, fast 240 Menschen starben.

15:44 Deutsche Basketballer verpassen Gruppensieg

Tel Aviv - Die deutschen Basketballer um Dennis Schröder haben zum Abschluss der Vorrunde die zweite Niederlage kassiert und vor dem Achtelfinale den Gruppensieg verpasst. Das Team von Bundestrainer Chris Fleming verlor in Tel Aviv mit 72:89 gegen Medaillenkandidat Litauen. In der Runde der besten 16 Teams trifft das deutsche Team am Samstag in Istanbul nun auf Frankreich.

15:42 Fast jede zweite Neueinstellung ist befristet

Berlin - Fast jeder zweite neu eingestellte Arbeitnehmer hat im vergangenen Jahr nur eine befristete Stelle bekommen. Das betraf 45 Prozent der 3,4 Millionen Neueinstellungen 2016, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf Fragen der Grünen hervorgeht. Auszubildende und Mini-Jobber sind bei den Zahlen nicht mitgerechnet. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles bekräftigte: "Die sachgrundlose Befristung gehört abgeschafft." Sie schaffe große Unsicherheiten.

15:42 Stromausfälle und Häuserschäden nach "Irma" in Karibik

Basse-Terre - Hurrikan "Irma" hat auf den Karibikinseln Saint-Martin und Saint Barthélémy Schäden an Gebäuden sowie Überschwemmungen und Stromausfälle verursacht. Auf Saint-Barthélémy stehe das Wasser im Gebäude der Feuerwehr einen Meter hoch, die Feuerwehrleute hätten sich in Sicherheit gebracht, teilte der Präfekt der Region Guadeloupe mit. Angaben über mögliche Verletzte oder Tote gab es zunächst nicht. "Irma" war in der Nacht zuerst auf der Insel Barbuda auf Land getroffen und dann weiter in Richtung Nordwesten gezogen. Auch auf Barbuda soll der Hurrikan Gebäude beschädigt haben.

14:57 UN-Kommission: Syrische Luftwaffe hinter Giftgasattacke

Genf - Die schwere Giftgasattacke im April in Syrien geht nach Überzeugung von UN-Menschenrechtsexperten auf das Konto der syrischen Luftwaffe. Bei dem Sarin-Angriff waren am 4. April in Chan Scheichun mindestens 83 Menschen getötet und fast 300 verletzt worden. Syrien und das verbündete Russland hatten den Einsatz von Giftgas bestritten. Vielmehr sei ein Giftgasdepot der Rebellen getroffen worden. Die Kommission weist diese Version zurück, wie sie in Genf berichtete.