Fußball 90-minütige Systemtreue

Von Mirko Bähr

Dass ein Yannik Weber oder ein Patric Lauber durchaus so einige Kilometer in 90 Minuten abspulen, ist keine Überraschung. Dass aber ein Almin Mislimovic oder Canar Acar, also die Jungs, die eher mit der feinen Klinge ausgestattet sind, laufen, rackern und mit großem Engagement nach hinten arbeiten, das ist doch neu. Aber das ist der Grund, warum es beim Landesligisten SV Weil nun immer besser läuft. Gegen den Freiburger FC II bejubelten die Blauen einen 2:1 (1:0)-Erfolg.

Weil am Rhein. Erneut war es eine erstklassige Verteidigungsarbeit, die den Nonnenholz-Kickern einen Erfolg bescherte. Die Weiler agierten kompakt, versuchten mit Tempo hinter den Ball zu kommen und so dem spielstarken Gegner aus der Breisgau-Metropole kaum Freiräume zu lassen.

Die Gäste hatten zwar mehr Ballbesitz, doch in der gefährlichen Zone tauchte die Verbandsliga-Reserve kaum einmal auf. Noch seltener kamen sie zu guten Einschussmöglichkeiten. „Eineinhalb Chancen habe ich gezählt“, ließ Weils Trainer Tobias Bächle am Ende hocherfreut wissen. Und das, obwohl Daniel Mundinger aufgrund einer Gelb-Roten Karte gesperrt fehlte und Justin Samardzic wegen einer Zahn-OP ausfiel. Hannes Kaiser rückte in die Viererkette und Tanh Nam Do Le auf die Sechser-Position.

Schon nach drei Minuten ging der Gastgeber vor nur 165 Zuschauern in Führung. Dustin Riede (Bächle: „Das war sein bestes Spiel in dieser Saison“) zog ab und traf mit einem satten Schuss ins lange Eck. Zweimal landete der Ball in Halbzeit eins erneut im FFC-Kasten, doch beide Male entschied der gute Unparteiische Dennis Dickscheid (Schonach) auf Abseits. Die Treffer von Weber und Acar zählten nicht.

Die Weiler versuchten es immer wieder mit Nadelstichen. Zunächst streifte Nicola Obradovics Distanzschuss die Latte, dann bediente Mislimovic Kapitän Weber, der aus kurzer Distanz zum 2:0 nach 63 Minuten einschob.

War das die Vorentscheidung? Nein. Denn nur 120 Sekunden später lag das runde Leder im Netz von Igor Dodik. Der Weiler Schlussmann, der den Vorzug vor Christoph Düster erhielt, war dabei machtlos. Ein Schuss Andreas Fischbachs wurde so unglücklich abgefälscht, dass er sich hinter Dodik ins Tor senkte.

In der Schlussphase hätten die Weiler bei Kontergelegenheiten alles klar machen können. Die beste Chance vergab Mislimovic nach starker Vorarbeit von Acar in der 89. Minute. Am Ende war das aber egal, der SVW brachte den Sieg über die Zeit.

„Wir könnten noch einen Tick schneller umschalten“, meinte Bächle, der aber gar nicht lange „rummäkeln“ wollte. So hätten seine Männer doch enorm viel gearbeitet und wären „defensiv unglaublich stabil“ gestanden. „Wir haben unser System gefunden, das derzeit bestens funktioniert. Klasse, wie es die Jungs dann auch 90 Minuten durchziehen.“