21:59 Oscars werden verliehen - Großes Staraufgebot

Los Angeles - Filmfans weltweit fiebern der Oscar-Verleihung diese Nacht entgegen. Das Filmmusical "La La Land" mit Emma Stone und Ryan Gosling in den Hauptrollen ist mit 14 Nominierungen großer Favorit. Maren Ade könnte mit ihrer Tragikomödie "Toni Erdmann" den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film nach Deutschland holen. In der Schauspielriege gelten Casey Affleck, Denzel Washington, Emma Stone und Viola Davis als aussichtsreiche Kandidaten. Der Talkshow-Gastgeber Jimmy Kimmel moderiert die Preis-Gala zum ersten Mal.

21:53 15-Jährige aus Baden-Württemberg nach Fastnachtsfeier verschwunden

Laufenburg - Knapp einen Tag nach ihrem Verschwinden sucht die Polizei in Baden öffentlich nach einer 15-Jährigen. Das Mädchen aus Bad Säckingen wird seit der Nacht zum Sonntag vermisst. Die Jugendliche sei gemeinsam mit ihrer Mutter und deren Lebensgefährten im Anschluss an eine Fastnachtsveranstaltung noch in ein Lokal in Laufenburg eingekehrt, berichtete die Polizei. Sie sei dort auf die Toilette gegangen und nicht zurückgekehrt.

21:52 Papst Franziskus prüft Reise in den Südsudan

21:00 Barley zur "Agenda 2010": Keine Abkehr, sondern Korrektur

Berlin - SPD-Generalsekretärin Katarina Barley hat die Änderungsvorschläge des sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten Martin Schulz für die "Agenda 2010" verteidigt. In der ZDF-Sendung "Berlin direkt" versicherte sie, dass ihre Partei grundsätzlich an der Reformagenda festhalte. "Das ist keine Abkehr, sondern eine Korrektur", betonte sie. Seitdem Kanzler Gerhard Schröder die "Agenda 2010" im Jahr 2003 auf den Weg gebracht habe, habe sich viel verändert. "Vieles war damals richtig, aber es waren eben auch einige Fehler drin", sagte Barley.

20:56 Wolfsburg bestätigt Trennung von Trainer Ismaël

Wolfsburg - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich von Trainer Valérien Ismaël getrennt und will voraussichtlich morgen den Nachfolger präsentieren. Das bestätigten die Niedersachsen am Abend und zogen damit die Konsequenzen aus der sportlichen Misere. Nach dem 1:2 am Freitag gegen Werder Bremen liegen die Wolfsburger nur noch zwei Zähler vor dem Relegationsplatz. Wen der VfL am Montag als Trainer präsentieren will, ist noch nicht bekannt.