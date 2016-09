„Wir müssen wieder alles abrufen“: Trotz dreier Siege in Serie und zwei Spielen ohne Gegentor bleibt Ralf Moser, Trainer des FV Lörrach-Brombach, auf dem Teppich. Dafür sorgt schon der nächste Gegner. Aufsteiger SV Kirchzarten gibt am Samstag, 17 Uhr, als Tabellenzweiter seine Visitenkarte im Grütt ab. Von Mirko Bähr Lörrach. Die Kicker aus Kirchzarten hatten sämtliche Trainer der Landesligisten bereits vor der Saison auf dem Zettel, wenn es um die Frage der Titelanwärter ging. Zwar ist der SVK Neuling in dieser Spielklasse, doch wer mit der Empfehlung von exakt 122 Toren in der Bezirksliga Freiburg aufsteigt, der muss etwas auf dem Kasten haben. Vier Spiele später fühlen sich die Experten bestätigt. Kirchzarten, das in der vergangenen Bezirksliga-Runde nur dreimal verlor, gewann bisher drei Partien und musste sich nur einmal mit einem Remis begnügen. So bezwang der Neuling im Dreisamtalderby zuletzt den Rivalen FSV Rot-Weiß Stegen mit 1:0. Torschütze war, wie könnte es anders sein, Torjäger Axel Damjanov, der in der vergangenen Runde sage und schreibe 49 Mal ins gegnerische Netz traf. „Die Ausgangslage ist ähnlich wie gegen Herbolzheim. Der Gegner verfügt über eine überragende Mannschaft“, weiß Moser. Allerdings. „Wir werden sicherlich nicht in Ehrfurcht erstarren und versuchen, ein gutes Spiel abzuliefern.“ So wie gegen Herbolzheim, als man in souveräner Art und Weise mit 2:0 die Oberhand behielt. Hoffnung macht die Tatsache, dass der FVLB in der Defensive sehr kompakt zu Werke geht. Zweimal blieb man dabei zuletzt ohne Gegentreffer. Nicht ganz so rund dagegen läuft es im Spiel nach vorne. „Da agieren wir einfach noch zu nachlässig. Und das kann am Ende auch einmal ins Auge gehen“, sagt Moser. Und so geht man im Training immer wieder die Abläufe durch. „Saubere Passfolgen sind das A und O“, lässt der FVLB-Trainer wissen. Gegen Kirchzarten wird wohl Arno Leisinger zuschauen müssen. Der Defensivmann hat sich im Training eine Blessur zugezogen. David Bosek ist ebenfalls noch nicht wieder hergestellt. Dafür kehrt Lucas Thiel wieder ins Team zurück. Möglich, dass er gleich in die Startelf rückt.