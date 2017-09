Fußball Alles Einstellungssache

Von Fabian Schreiner

Qualität allein reicht nicht aus - auch nicht in der Bezirksliga. Das hat der SV Weil II am vergangenen Wochenende mächtig zu spüren bekommen. Der einstige Bezirksliga-Dominator hinkt seinen eigenen Ansprüchen hinterher. Spitzenreiter FC Schönau gastiert am Samstag ab 18 Uhr im Nonnenholz.

Weil am Rhein. Acht ehemalige Verbandsligaspieler waren in Zell für die Weiler Reserve im Einsatz. „Die Qualität auf dem Papier war überragend“, sagt Co-Trainer Wolfgang Jubin. Dennoch sprang am Ende ein 1:5-Debakel heraus. „Wir haben haarsträubende individuelle Fehler gemacht. Seit Jahren habe ich keine so schlechte Halbzeit unserer Mannschaft gesehen. Die Jungs waren an diesem Tag nicht willig genug“, so Jubin. Ein altbekanntes Weiler Problem. Die Routiniers der zweiten Mannschaft wollen sich nicht mehr richtig quälen. Dementsprechend lässt die Einstellung ab und an zu wünschen übrig. Erwischen die Kicker von Coach Thomas Schwarze gegen Schönau aber wieder einen besseren Tag, ist durchaus mit einem Heimsieg zu rechen. Das wollen die Schönauer selbstverständlich mit aller Macht verhindern.

Trainer Heiko Günther, der nach seinem Autounfall in Weil wieder an der Seitenlinie stehen wird, kennt die Gastgeber-Mannschaft in und auswendig. „Wir haben in der Vergangenheit oft gegen den SV Weil II gespielt. Entweder wir spielen sehr gut oder verdammt schlecht gegen Weil. Nun werden sie auf Wiedergutmachung nach der zuletzt schwachen Leistung aus sein.“

Acht Zähler trennen die beiden Teams aktuell. An eine mögliche Meisterschaft denken die Blau-Weißen derzeit nicht. „Wir schauen da erst einmal nicht hin. Die Spitze ist zu weit weg. Nichtsdestotrotz wäre es nicht schlecht wenn wir eine Serie starten könnten“, betont Jubin, der gemeinsam mit Coach Schwarze auf Simon Blaschke, Dirk Bürgin, Christian Baumgartner, Keven Hill und Martin Braun verzichten muss. Jubin: „Besonders Blaschke und Bürgin fehlen uns auf den Außenpositionen mit ihrem Tempo sehr.“

In der vergangenen Saison behielt der SV Weil II mit 5:0 zuhause die Oberhand. In Schönau endete die Partie 1:1-Unentschieden. Man darf also gespannt sein, wer sich heuer durchsetzen wird.

Den Gästen fehlen morgen Christian Kiefer, Yannik Lais und Felix Markanic.