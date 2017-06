Fußball An der Effektivität hat es gemangelt

Die Wahrscheinlich tendiert wohl gegen Null, dass der FC Schönau in der kommenden Spielzeit 2017/18 in der Landesliga, Staffel 2, spielt. Der Grund: Der Klub aus dem oberen Wiesental verlor am Samstag das erste Aufstiegsspiel vor rund 600 Zuschauern im heimischen Jogi-Löw-Stadion gegen den SV Ballrechten-Dottingen, Zweiter der Bezirksliga Freiburg, mit 1:3.

Von Uli Nodler

Schönau. Allerdings wurden die Schönauer unter Wert geschlagen. Denn: Es war über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe. Dem Gastgeber fehlte jedoch in vielen Situa­tionen die letzte Konsequenz im Abschluss.Hochzufrieden war natürlich Gästetrainer Michele Borrozzino: „Die effektivere und vielleicht auch glücklichere Mannschaft hat heute gewonnen. Jetzt haben wir im Rückspiel eine sehr gute Ausgangsposition. Dennoch sind wir noch nicht aufgestiegen. Schönau war ein starker Gegner, dem heute aber das Quäntchen Glück im Abschluss gefehlt hat.“

Ziemlich geknickt war natürlich Schönaus Coach Heiko Günther nach der Niederlage auf dem heimischen Kunstrasenplatz: „Entscheidend war für mich, dass wir in der 79. Minute die Riesenchance zum 2:2-Ausgleich nicht genutzt haben. Und im Gegenzug kassierten wir das 1:3. Da war die Partie natürlich entschieden.“

Die Gastgeber kamen gut aus der Kabine. In der 4. Minute blieb den FCS-Fans der Torschrei im Halse stecken, als Matthias Steinebrunner abzog und SV-Keeper Niklas Rentschler perfekt reagierte, mit der Fußspitze klärte. Doch dann der Schock für die Heimmannschaft sechs Minuten später: Nach einem feinen Pass von Christian Casar in die Schnittstelle tauchte Marco Müller alleine vor FCS-Schlussmann Dominic Günther auf und traf zum 1:0. Dominic, der Bruder von FCS-Trainer Heiko Günther und sein Vorgänger auf dem Trainerstuhl, war machtlos. Dominic Günther hat in dieser Saison immer wieder einmal ausgeholfen, wenn Not am Mann war.

Der FCS verdaute den Schock des Rückstands schnell, suchte sein Heil verstärkt in der Offensive. Fünf Minuten nach dem Rückstand startete Schönaus Flügelstürmer Dominik Pfeifer ein Solo, umspielte Keeper Rentschler, traf dann allerdings aus spitzem Winkel nur das Außennetz.

Während der FCS mit seinen hochkarätigen Möglichkeiten verschwenderisch umging, nutzte der SV Ballrechten-Dottingen seine zweite Chance in dieser Partie eiskalt zum 2:0. Mario Kaltenmark war in der 24. Minute der Torschütze. Er köpfte nach einem Echball ein. An diesem 0:2-Rückstand hatte der FC Schönau bis zur Pause zu knabbern.

Im zweiten Abschnitt gaben die Gastgeber mit neuem Mut Gas. Der Anschlusstreffer fiel dann auch in Minute 71. Kevin Weiss verwandelte einen Foulelfmeter, nachdem Matthias Steinebrunner im Strafraum umgesenst worden war. Und acht Minuten später hatte Johannes Walleser den 2:2-Ausgleich auf dem Kopf. Er nutzte die Chance nicht. Die Strafe folgte mit dem 1:3 durch Casar eine Minute später auf dem Fuße.

Nach dieser 1:3-Niederlage müsste der FC Schönau nun am kommenden Samstag in Ballrechten-Dottingen schon mindestens 4:2 oder mit drei Toren Unterschied gewinnen, um in die Landesliga aufzusteigen.

Tore: 0:1 (10.) Müller, 0:2 (24.) Kaltenmark, 1:2 (71.) Weiss (Foulelfmeter), 1:3 (80.) Casar. SR: Döring (Klengen). Z.: 600.

FC Schönau: Dominic Günther - Niklas Lais, Eckert (63. Mark Steinebrunner), Johannes Walleser, Demirci, Nico Walleser, Yannik Lais (57. Geis), Rapp, Matthias Steinebrunner, Pfeifer, Weiss.

SV Ballrechten-Dottingen: Rentschler - Sebastian Höfler (77. Stiefvater), Roser, Kaltenmark, Pfefferle, Müller, Link, Casar, Wolf (71. Kercher), Bing (36. Marchese), Raphael Thomas Höfler.