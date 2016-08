Hausen an der Möhlin. Ja, da schau her. Der SV Weil kann auch in der Fremde herausragenden Fußball spielen, wenn die Einstellung stimmt. So geschehen am brütenheißen Samstag beim Angstgegner VfR Hausen. Die Gastgeber wurden in berauschenden 90 Minuten von einem in der Offensive exzellenten SV Weil an die Wand gespielt.

Schon nach fünf Minuten führten die hoch motivierten Gäste mit 1:0. Nach einem langen Ball stürmte Yannik Weber aufs Hausener Gehäuse zu und nutzte seine zweite hochkarätige Torgelegenheit in dieser Partie zum frühen Führungstreffer.

SV Weil vor der Pause herausragend

Der Schock saß tief beim VfR. Die Weiler hatten alles im Griff und einen Torjäger mit Namen Fabian Kluge. Der Kapitän erhöhte nach 22 Minuten mit einem Freistoßtor auf 2:0. Der Ball wurde allerdings von der Mauer unhaltbar für Hausens Keeper Paul Kinder abgefälscht.

Vier Minuten später führte der wie entfesselnd aufspielende Grenzstadtklub bereits mit 3:0. Wieder war Kluge erfolgreich. Diesmal traf der ehemalige Abwehrchef mit einem sehenswerten Flugkopfball.

Endgültig entschieden war die Partie dann nach 57 Minuten, als Weber auf 4:0 erhöhte.

In der letzten halben Stunde fielen noch vier weitere Treffer. Zwei auf jeder Seite. Für die bärenstarken Gäste trafen Spielgestalter Piero Saccone und der eingewechselte Sascha Strazzeri (83.)