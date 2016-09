Das Topspiel des sechsten Spieltags der Bezirksliga Hochrhein geht am morgigen Samstag in Weil am Rhein über die Bühne. Da ist Spannung angesagt. Die zweite Mannschaft des FVLB steht zu Hause gegen den FC Wallbach vor einer lösbaren Aufgabe, will die Scharte der Niederlage in Buch unbedingt auswetzen. Drei Punkte hat der FC Wittlingen beim Schlusslicht Waldshut im Visier. Und der die Spvgg. Brennet-Öflingen peilt im Aufsteiger-Duell gegen den VfR Bad Bellingen de ersten Heimsieg in dieser Saison an Von Fabian Schreiner SV Weil II - FC Wehr (Sa. 18 Uhr). „Wir wollen das Spiel dominieren“, lautet die Ansage von Weils Trainer Thomas Schwarze. Seine Mannschaft müsse von Beginn an - so Schwarz weiter - mit dem Kopf bei der Sache sein. Schwarze erwartet einen konterstarken Gegner aus Wehr. Wehrs Trainer Michael Schenker ist sich sicher, dass es ein attraktives Bezirksliga-Spiel zu sehen gibt, da beide Mannschaften einen gepflegten Fußball spielen wollen. „Wir haben nichts zu verlieren und spielen auf Sieg“, so Schenker. Natürlich will er mit seinem Team auch nach dem sechsten Spieltag in der Tabelle ganz oben stehen. Das wäre in Weil auch mit einem Unentschieden der Fall. Allerdings stehen hinter den Einsätzen der Schlüsselspieler Johannes Eckert und Rico Schellin noch ein großes Fragezeichen. F V Lörrach-Brombach II - FC Wallbach (So. 15 Uhr). FVLB-Trainer Tobias Jehle macht der Mannschaft nach der ersten Saisonniederlage beim SV Buch keinen Vorwurf. Nun aber ist die Niederlage abgehakt und „wir wollen jetzt mit einem Sieg vorne dran bleiben“, betont Jehle. Der Trainer schätzt Wallbach als „robustes und laufstarkes Team“ ein. VfB Waldshut - FC Wittlingen (Sa. 16 Uhr). „Wir wollen dieses Auswärtsspiel unbedingt gewinnen“, sagt Wittlingens Trainer Tiziano Di Domenico. Doch er weiß auch, dass der Auftritt beim punktlosen Tabellenletzten keine Selbstläufer wird: „Die Mannschaft muss von der ersten Minute an Gas geben.“ Wittlingen steht zwar auf Rang vier, doch Di Domenico schaut in der Tabelle nach unten: „Mit einem Dreier könnten wir den Abstand zur Abstiegszone weiter vergrößern.“ Fraglich sind die Einsätze der angeschlagenen Timo Glattacker und David Stiefvater. FC Schönau - FC RW Weilheim (Sa. 17.30 Uhr). Mit einer stabilen Abwehr strebt Schönaus Trainer Heiko Günther im Heimspiel gegen den FC RW Weilheim einen weiteren Erfolg an. Der müsse - so Günther - hart erarbeitet werden, weil Weilheims Coach Lars Müller mit einer jungen und erfolgshungrigen Mannschaft im Jogi-Löw-Stadion auftauchen werde. Personell kann Günther für diese Partie aus dem Vollen schöpfen. SpVgg Brennet-Öflingen - VfR Bad Bellingen (So. 15 Uhr). Die beiden Bezirksliga-Aufsteiger aus der Kreisliga A-west haben bislang jeweils nur einen Sieg erzielen können. Sammy Lemke-Maier, der Spvgg.-Vorsitzende kennt die Spielweise des Mitaufsteigers auf fremden Plätzen: „Er wird zunächst einmal sein Augenmerk auf die Defensive zu legen und dann versuchen, uns das Leben mit Nadelstichen schwer zu machen“. Punktemäßig sieht sich die Spielvereinigung nicht im Soll. Deshalb fordert Mannschaft Lemke-Maier: „Gegen Bad Bellingen muss der erste Saisonsieg her.“ Auf Seiten des Gastgebers ist Stürmer Sven Degelmann wieder voll belastbar. Dagegen plagt Michele Campagna eine Zerrung, und Allesio Vella behindert eine Prellung. VfR-Coach Werner Gottschling ist sich sicher: „Das wird ein heißes Spiel gegen eine kampfstarke Mannschaft, die hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist.“ Seine Mannschaft müssen gegenüber dem Heimsieg gegen Herten steigern, wenn gepunktet werden soll. „Sie haben gute Spieler in der Mittelfeldzentrale,“ weiß Gottschling. Dominik Fräulin hat sich jüngst an den Bändern verletzt und wird Gottschling voraussichtlich für den Rest der Hinrunde ausfallen. Kapitän Moritz Reif ist aus dem Urlaub zurück. FC Tiengen - SV Herten (So. 15 Uhr). Hertens Interimstrainer Thomas Fuhrler gibt vor der Auswärtspartie in Tiengen die Richtung vor: „Wir wollen schleunigst unten raus. Wir müssen den Kopf frei kriegen und den Spaß am Fußball zurückgewinnen.“ Aber wie geht es beim SV Herten in der Trainerfrage weiter" „Eine Entscheidung muss in den nächsten Wochen fallen. Die Mannschaft muss wissen, woran sie ist“, betont Fuhrler. FC Erzingen - SV Jestetten (Fr. 17.45 Uhr). Die beiden Mannschaften trennt nur ein Punkt. Beide rangieren im Mittelfeld der Tabelle. Sowohl Erzingen als auch Jestetten gestalteten das vergangene Wochenende erfolgreich und ergatterten sich drei Zähler. Es wird also wohl ein Duell auf Augenhöhe geben. Spvgg Wutöschingen - SV Buch (So. 15 Uhr). Kreisliga A-Ost-Aufsteiger Wutöschingen will nach der 0:3-Schlappe beim SV Jestetten für Wiedergutmachung sorgen. Allerdings reist SV Buch nach dem Heimsieg gegen den FV Lörrach-Brombach II mit einer großen Portion Selbstvertrauen an.