Von Uli Nodler Zell im Wiesental. Nach fünf Spieltagen wartet der FC Zell immer noch auf den ersten Saisonsieg. Das soll nun im Hochrhein-Derby zu Hause gegen den FSV Rheinfelden klappen. Die Partie wird am kommenden Sonntag um 15 Uhr angepfiffen. Beim Blick auf die Tabelle wird dem heimischen Betrachter richtig mulmig. Auf den letzten drei Plätzen rangieren mit Schlusslicht Zell, dem Vorletzten TuS Efringen-Kirchen und dem SV Laufenburg drei Hochrhein-Klubs. Das Trio ist noch ohne Sieg in der laufenden Saison und hat lediglich einen Zähler auf dem Konto. Der TuS Efringen-Kirchen kann seine Ausbeute nicht steigern. Die Partie beim SC Wyhl findet erst Mitte Dezember statt. Der Abstand zum unteren Mittelfeld beträgt für den FC Zell bereits fünf Zähler. „Deshalb sollten wir unbedingt den ersten Sieg einfahren. Somit hätten wir den Anschluss ans untere Mittelfeld geschafft“, betont Mathias Agostini, der Sportliche Leiter des FCZ. Hoffnung macht dem Derby-Gastgeber das 3:3-Unentschieden im Aufsteiger-Duell bei der SG Wasser-Kollmarsreute. „Wir hätten sogar gewinnen können“, blickt Mittelfeldmann Fabio Muto zurück. Nun will er unbedingt den „Dreier“ gegen Rheinfelden. „Es wird eine Partie auf Augenhöhe“, verspricht er. Personelle Probleme kennt Zells Trainer Tinh Ngo vor dem Derby nicht. Der Kader ist komplett. Grundvoraussetzung für einen Erfolg ist allerdings, dass die Zeller ihre Defensivprobleme in den Griff bekommen. Optimismus macht sich auch beim FSV Rheinfelden nach dem 3:2-Derbysieg gegen den SV Laufenburg breit. Nun wollen die Industriestädter im Zeller Brühlpark nachlegen. Realistisch ist das schon, da sie in der Fremde mit ihrer Kontertaktik ganz gut zurecht gekommen sind. Unter dem Strich dürfte das Duell offen sein.