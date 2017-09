Fußball Aufwind mitnehmen

Von Fabian Schreiner

Landesliga-Absteiger FC Zell kann mit dem Saisonstart zufrieden sein. Bei den Wiesentälern läuft es besser als erhofft. Trainer Michael Schwald hat es in kurzer Zeit geschafft, eine respektable Bezirksliga-Mannschaft zu formen. Am Sonntag ab 15 Uhr empfangen die Wiesentäler vor heimischem Anhang im Brühlpark die Reserve des SV Weil.

Zell im Wiesental. „Vor der Saison hätten wir den aktuellen Tabellenplatz zum jetzigen Zeitpunkt mit Freuden unterschrieben“, betont Coach Schwald seine Zufriedenheit über die Zwischenbilanz. Nach der schwachen Landesligarunde, die der FCZ als abgeschlagenes Schlusslicht beendete, waren die Zeller Verantwortlichen vor dem Saisonstart skeptisch: „Doch die Jungs haben die Umstellung super gemeistert. Man bekommt nichts geschenkt, das war alles harte Arbeit“, lässt Schwald wissen.

Bei den Gästen aus dem Nonnenholz geht’s einmal mehr nur um die „goldene Ananas“. Ein Aufstieg in die Landesliga scheint schon zum jetzigen Zeitpunkt bar jeglicher Realität. Die erste Mannschaft spielt da nicht mit und hinkt ihren eigenen Erwartungen Lichtjahre hinterher. „Das war bei uns allerdings nie so ein großes Thema“, verrät Weil II-Trainer Thomas Schwarze.

Der aktuelle Tabellenfünfte der Bezirksliga scheint eine Wundertüte zu sein. Einmal spielt die Schwarze-Elf den Gegner in Grund und Boden, ein anderes Mal läuft es überhaupt nicht. „Bei uns ist vieles Einstellungssache“, sagt Schwarze.

Trotz der Abgänge der Keller-Brüder zum FV Lörrach-Brombach stehen die Zeller auf dem vierten Tabellenplatz. „Momentan können wir die beiden Abgänge kompensieren. Aber sobald bei uns der eine oder andere Stammspieler ausfällt, wird es eng“, lässt Schwald wissen und fügt hinzu: „Es hat auch Vorteile. Alle übernehmen Verantwortung. Wir sind nicht so ausrechenbar. Die Tore sind auf mehrere Schultern verteilt.“

In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, in welche Richtung es für Zell in dieser Spielzeit geht. Ist gar der sofortige Wiederaufstieg möglich? Soweit will man noch nicht denken. Schritt für Schritt heißt die Marschroute. Doch im vorderen Teil der Tabelle möchte sich Schwald schon festsetzen. „Das Team ist dazu auch in der Lage, wenn es will.“

Am vergangenen Wochenende absolvierten Simon Fräßle und Matthias Philipp vorläufig ihre letzten Spiele für die Gastgeber. „Sie werden uns in Zukunft nur noch sporadisch zur Verfügung stehen.“ Beide konzentrieren sich auf ihr Studium in Berlin beziehungsweise Köln.