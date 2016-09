Von Uli Nodler Auggen. Es geht aufwärts mit dem Verbandsligisten FC Auggen. Die Rebländer gewannen am Sonntag das Heimspiel gegen den SV Bühlertal mit 2:1 und kletterten auf den neunten Tabellenplatz. „Der Erfolg war verdient. Das hat mir auch der Gästetrainer bestätigt“, freute sich Auggens Trainer Enzo Minardi über die drei Punkte. Angesichts der aufgeblähten Verbandsliga geht die Punktehatz für die Auggener bereits am heutigen Dienstag weiter. Die Minardi-Truppe gastiert ab 18.30 Uhr beim FC Neustadt. Dort könnte es mit dem nächsten „Dreier“ etwas werden. Denn: Neustadt hat in den bisherigen acht Verbandsliga-Partien noch keinen einzigen Punkt geholt, steht auf dem vorletzten Tabellenplatz im Neunzehnerfeld. Der FC Auggen begann forsch im Heimspiel gegen Bühlertal, hätte schon nach fünf Minuten 2:0 führen können. Das verhinderte jedoch Gästekeeper Daniel Zeitvogel mit zwei tollen Reflexen. „Unsere Chancenverwertung ist nach wie vor nicht das Gelbe vom Ei“, kritisierte Minardi. Nach 20 Minuten ließ der Auggener Druck nach, ohne dass der SV Bühlertal in der Offensive gefährlich wurde. Sechs Minuten vor der Pause fiel endlich die längst fällige Führung für die Gastgeber. Als Torschütze ließ sich Bastian Bischoff feiern. Vier Minuten nach Wiederanspiel führten die Rebland-Kicker bereits mit 2:0. Getroffen hatte Mario Paolillo. Das war allerdings noch nicht die Vorentscheidung in dieser Partie. Aus heiterem Himmel gelang den Gästen in der 72. Minute durch Maximilian Keller der Anschlusstreffer. Beim Gastgeber ging daraufhin die Souveränität flöten. Doch mit dem Glück des Tüchtigen brachte Auggen den knappen Vorsprung über die Zeit. Nach dem Auftritt in Neustadt empfängt der FC Auggen am kommenden Samstag den SC Lahr. Tore: 1:0 (39.) Bischoff, 2:0 (49.) Paolillo, 2:1 (72.) Keller. FC Auggen: Kiefl - Flaig, Ophoven (70. Aslan), Wettengel, Casalnuovo, Bischoff (90. Schneider), Imgraben, Wettlin (70. Held), Reinecker, Domagala, Paolillo (74. Khan).