Fußball Ausgeglichenheit ist Trumpf

Von Uli Nodler

Ungewöhnliches präsentiert sich dem Betrachter der Kreisliga A-West-Tabelle. Von Platz sieben bis 15 weisen alle Klubs einen Kontostand von drei Punkten auf. Das spricht für die Ausgeglichenheit dieser Liga. Lediglich Schlusslicht FV Degerfelden holte in den bisherigen drei Begegnungen noch keinen Zähler. Für die Degerfelder kommt’s am vierten Spieltag happig. Der Letzte ist zu Gast beim Spitzenreiter SV Herten, der bislang das Punkte-Maximum holte.

Bezirk Hochrhein. Da bekanntlich Derbys (Anstoß Samstag, 15 Uhr) ihre eigenen Gesetze haben, hebt Hertens Trainer Thorsten Szesniak mahnend den Zeigefinger: „Eine gefühlte Ewigkeit hat es dieses Derby in der Punkterunde nicht mehr gegeben. Die Degerfelder werden sich zereißen. Die Partie wird kein Selbstläufer, gleichwohl wir den Anspruch haben, unsere Heimspiele zu gewinnen.“ Derby hin oder her: Herten geht als klarer Favorit in dieses Duell.

Nach dem Derbysieg gegen Fahrnau herrscht beim SV Schopfheim eitel Sonnenschein. Doch Trainer Joachim Boos will die Situation nicht überbewerten: „Es ist nur eine Momentaufnahme. Aber so kann’s weitergehen.“ Zu Gast im Oberfeld ist heute (Anstoß 16 Uhr) Aufsteiger FV Lörrach-Brombach III, der am vergangenen Spieltag mit dem 8:0-Kantersieg beim SV Karsau überraschte. In Schopfheim darf Co.-Trainer Steffen Schramm, der den urlaubenden Coach Armin Funk vertritt, nicht auf den einen oder anderen Spieler aus der zweiten Mannschaft wie in Karsau hoffen. Deshalb sieht sich die FVLB-Dritte in der Außenseiterrolle.

Der FC Steinen-Höllstein hat in dieser Saison noch nicht gewonnen, aber auch noch nicht verloren. „Es hätten durchaus vier Punkte mehr sein können, da wir zumindest in den Spielen gegen Lörrach-Stetten und Todtnau die überlegene Mannschaft waren“, betont Trainer Thorsten Griesshammer, der nun am morgigen Sonntag (Anstoß 15 Uhr) gegen den TuS Kleines Wiesental den ersten Sieg landen will. Einfach wird das aber nicht, zählt doch Gegner TuS Kleines Wiesental zu den Teams, die bereits zwei Siege eingefahren haben. „Ein starker Gegner, der uns alles abverlangen wird“, urteilt Griesshammer.

Der FC Hausen hat sich von der 1:8-Klatsche zum Saisonauftakt gegen den SV Herten gut erholt und will nun am Sonntag (Beginn 15 Uhr) den TuS Lörrach-Stetten ärgern. Allerdings wird dann René Wagner nicht dabei sein. Angesichts seiner gravierenden Sprungelenksverletzung wird er dem FCH noch rund zwei Monate fehlen. Das trifft Trainer Atilla Ürgen hart: „Seine Torgefährlichkeit wird uns enorm fehlen.“

Der SV Weil III hat mit dem 3:2-Erfolg im Nachholspiel beim FC Huttingen die ersten drei Punkte eingefahren. Nun soll das Punktekonto am Sonntag in Nollingen weiter aufgestockt werden. Morgen wird es sich zeigen, wie der SV Karsau das 0:8 gegen den FVLB III verdaut. Zu Gast in Karsau ist der FC Hauingen, der zuletzt in Stetten ebenfalls eine Niederlage kassierte. Auswärtspunkten wollen der FV Fahrnau (in Huttingen) und der FV Haltingen (in Todtnau).