Gähnende Leere herrscht auf dem Punktekonto des TuS Efringen-Kirchen. Dass das auch nach dem vierten Spieltag der Landesliga-Saison 2016/2017 so ist, das scheint besiegelte Sache. Die Elf von Thomas Hauser muss beim SV Weil ran, der mit seiner Offensivpower derzeit für mächtig Wirbel sorgt.

Weil am Rhein. Die Angriffsleistung des kommenden Gegners – die Weiler haben bereits 14 Mal ins Schwarze getroffen – sind Hauser natürlich nicht verborgen geblieben.

Der Ex-Profi, der ausgerechnet als Stürmer die gegnerischen Abwehrspieler vor Probleme stellte, wird sein Heil mit dem viel beschworenen „Catenaccio“ versuchen. „Was willst du denn sonst machen, da muss man realistisch bleiben“, sagt er. Mit einer sehr defensiven Spielweise will er gegen die „saustarke Offensive“ des SVW antreten. „Schnell über die Außen, dazu der Kluge im Zentrum“: Hauser ist durchaus beeindruckt und vor allem realistisch: „Die Weiler sind qualitativ besser bestückt als wir. Das wissen wir auch. Wir probieren einfach das Beste rauszuholen.“

Will man den Weilern das Leben schwer machen, dann gilt es, die einfachen Stellungsfehler im Defensivverbund abzustellen. „Wenn wir die Räume nicht schließen, wird das in dieser Liga rigoros ausgenutzt“, hat Hauser schmerzvoll festgestellt. Denn: In den jüngsten beiden Partien hätten seine Mannen Punkte liegen lassen.

Hauser ist dennoch voll des Lobes. Gerade die Spieler, die aus unteren Ligen oder dem Juniorenbereich in den Kader gestoßen sind, würden ihre Sache richtig gut machen. Ein Fabio Kammerer werde noch viel besser, wenn er sich an den Rhythmus dieser Liga gewöhnt habe. Oder aber Lukas Wenk, der im vergangenen Jahr noch bei den Junioren aktiv war und nun in der Landesliga einen „super Job“ mache. Er wird auch gegen Weil wieder in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen und den fehlenden Christian „Chriggel“ Hierholzer ersetzen.

Der Konkurrenzkampf beim SVW ist groß

Die Favoritenrolle liegt ganz klar beim SVW. Damit hat der Sportliche Leiter Perseus Knab auch kein Problem. „Wir müssen drei Zähler einfahren“, sagt er. Denn: So rundum zufrieden ist er mit der Punkteausbeute nach drei Spielen nicht. „Mit sieben wären wir im Plan, es sind aber nur sechs“, macht er klar. Auch wenn er natürlich weiß, dass die Weiler bislang gar nicht so schlecht gespielt hätten. „Wir sind gut drauf, trotz einiger Ausfälle haben wir das gerade auch in der Defensive gut gelöst.“

Zum Abheben nach dem 6:2 bei Angstgegner Hausen gebe es keinen Anlass. „Hausen hat einen rabenschwarzen Tag erwischt. „Der Sieg war verdient, aber ich erinnere nur an die beiden glücklichen, weil abgefälschten Tore von uns“, tritt Knab auf die Euphoriebremse.

Und gegen Efringen-Kirchen müsse die Einstellung stimmen. „Wir müssen arbeiten, um zu punkten, von alleine geht es nicht“, macht der Sportchef klar, der Erfreuliches in Sachen Personal zu berichten hat. So gehe so langsam aber sicher die Urlaubzeit zu Ende und der Konkurrenzkampf werde somit größer. Nikola Obradovic, der zuletzt in der Zweiten zum Einsatz kam, Thanh Nam Do Le und Hannes Kaiser sind wieder einsatzbereit. Coach Maximilian Heidenreich hat die Qual der Wahl.