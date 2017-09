Fußball Bächles Blick richtet sich nach vorne

Von Uli Nodler

W eil am Rhein. Pleiten, Pech und Pannen. In der vergangenen Saison dachten nicht wenige der Fans, es kann nicht mehr schlimmer werden. Und diese geplagten Anhänger des SV Weil wurden in der Startphase der neuen Landesliga-Saison eines Bessderen belehrt.

Mit lediglich einem Sieg aus den ersten sechs Meisterschaftsspielen ist der Traditionsklub aus dem Nonnenholz vor dem siebten Saison-Spieltag auf den vorletzten Tabellenplatz abgestützt. Das morgige Heimspiel gegen den FC Freiburg-St. Georgen dürfte so etwas wie wegweisenden Charakter haben. Anpfiff zu dieser schicksalsträchtigen Partie ist um 15.30 Uhr.

Ungeachtet der prekären Situation gibt sich Trainer Tobias Bächle kämpferisch: „Es hilft uns nicht, wenn wir uns in Selbstvorwürfen zerfleischen. Wir müssen nach vorne schauen und am Samstag zu Hause einen Erfolg erzwingen. Schon in Waldkirch haben die Jungs alles gegeben. Da war mehr drin.“

Dass dem SV Weil in jüngster Vergangenheit vieles misslungen ist, dürfte auch den zahlreichen Spieler-Absenzen geschuldet sein. Doch dieses Manko lässt Bächle nicht gelten: „Diejenigen, die gegen den FC Freiburg-St. Georgen auflaufen werden“, haben das Potenzial, den Platz als Sieger zu verlassen. Sie müssen es nur endlich einmal abrufen.“