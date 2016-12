Wenn’s draußen stürmt und vielleicht sogar einmal schneit, dann bricht die große Zeit des Hallenfußballs an. Die Sparkassen-Junior-Trophy des FV Lörrach-Brombach hat sich inzwischen nicht nur national, sondern auch international einen großen Namen gemacht. Das spektakuläre Turnier für U14-Junioren geht am 22. Januar kommenden Jahres in der Lörracher Wintersbuckhalle über die Bühne.

Lörrach. Mit einem Knaller wurde am Mittwochabend dieser Woche die öffentliche Auslosung der beiden Trophy-Gruppen eingeleitet: Erstmals nimmt der Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters Bayern München an der Junior-Trophy teil.

Auch West Ham United neu im Teilnehmerfeld

Ohne leistungsstarke Sponsoren wäre ein Turnier dieser Größenordnung gar nicht möglich. So folgten Vorstandsvorsitzender André Marker (Platinsponsor Sparkasse Lörrach-Rheinfelden), Geschäftsführer Hartmut Frey (Patronatssponsor ASAG GmbH) und Peter Vogl (Inhaber der Firma Sportmüller) der FVLB-Einladung mit Wohlwollen, um bei der Auslosung die Fäden zu ziehen. Das Sponsoren-Trio machte in kurzen Kommentaren deutlich, dass es auch in diesem Jahr wieder sehr gerne zu den Unterstützern zählt. Während Sparkassen-Boss Marker das außergewöhnliche Organisationstalent der FVLB-Verantwortlichen hervorhob, freute sich Sportmüller-Chef Peter Vogl darüber. dass er zunächst mit dem FV Brombach und dann mit dem FV Lörrach-Brombach seit nunmehr 25 Jahren auf hohem Niveau zusammenarbeite.

Elegant und mit großem Sachverstand wurde die Auslosung im FVLB-Vereinsheim „Sechzehner“ von Harald „Floyd“ Kleinhans moderiert.

Mit Argusaugen verfolgten die vor allem die C-Junioren-Fußballer des Gastgebers FV Lörrach-Brombach und des Co.-Veranstalters SV Weil die Zeremonie. Eigentlich hätte die Ringer-Junioren-Europameisterin Elena Brugger die Glücksfee spielen sollen. Doch sie verpasste den Zug in Freiburg, erschien erst nach der Auslosung. Ungeachtet dessen fühlte sie sich bei den Fußballern pudelwohl: „Da hat Lörrach-Brombach aber ein großartiges Turnier auf die Beine gestellt“, betonte sie mit Blick auf die Teilnehmerliste.

Die Augen der FVLB-Jungs und auch von Peter Vogl leuchteten, als der FC Bayern München in die Sportmüller-Gruppe gezogen wurde. Dort spielt auch der FVLB. Seine Premiere bei der Junioren-Trophy feiert neben den Bayern aus München auch WestHam United. Der Londoner Klub sprang kurzfristig für den FC Chelsea ein.

Die C-Junioren des SV Weil können sich in der ASAG-Gruppe auf die Duelle mit RB Leipzig, West Ham United, Titelverteidiger VfB Stuttgart, dem SC Freiburg und FC Basel freuen.

Der FVLB trifft in der Sportmüller-Gruppe neben den Bayern noch auf Bayer Leverkusen, die TSG 1899 Hoffenheim, Juventus Turin und den Sieger der Qualifikation, der am Samstag (21. Januar) in einem Turnier ausgespielt wird.