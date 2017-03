Fußball Belohnung kurz vor Abpfiff

Keinen Sieger gab es in der Partie des VfR Bad Bellingen gegen den FC Schönau. Nach einer alles in allem ausgeglichenen Partie hieß es am Ende 1:1 (0:0)-Unentschieden. Bereits in der Hinrunde hatten sich beide Teams mit dem gleichen Ergebnis getrennt.

Bad Bellingen (lu). Diesmal waren im Rheinstadion die Gäste in der 62. Minute durch ein Tor von Tim Eckert in Führung gegangen. Die Gastgeber wurden in der letzten Minute der regulären Spielzeit jedoch für ihre Bemühungen durch einen Treffer von Kai Schillinger belohnt, der in der 57. Minute für den verletzt ausgeschiedenen Kapitän Moritz Reif eingewechselt worden war

„Das Remis geht unter dem Strich absolut in Ordnung“, erklärte denn auch der Schönauer Coach Heiko Günther nach dem Schlusspfiff. Nach dem Führungstor habe seine Mannschaft einen Gang zurückgeschaltet. „Die Jungs dachten, dass sie den Sieg locker nach Hause bringen können.“ In der letzten halben Stunde habe man einfach zu wenig gemacht. Zudem habe der VfR seine Offensive verstärkt und bis zuletzt alles versucht und aufopferungsvoll gekämpft. „Na ja, bei dem Ausgleichstreffer waren wir in der Abwehr nicht konzentriert genug“, kritisierte der FCS-Coach. Man befinde sich indes in einer Situation, in der man mit der Punkteteilung leben könne. Überdies habe der tiefe Rasenplatz doch viel Kraft gekostet.

Von einer insgesamt ausgeglichenen Partie und einem gerechten Ergebnis sprach auch VfR-Trainer Werner Gottschling. Seinem Team habe man zunächst angemerkt, dass in der einen oder anderen Situation noch die echte Wettkampfpraxis fehlt. So sei auch das Gegentor nach einem Fehler im Zweikampfverhalten entstanden. Gefreut habe ihn indes, dass sein Team nach dem Rückstand ordentlich Druck gemacht habe. „Und mit dem späten Tor von Kai Schillinger nehmen wir jetzt etwas Positives für die Zukunft mit“, erklärte er.

„Und mit ein wenig mehr Glück und Konzentration hätten wir das Ding auch noch gewinnen können“, trauerte Gottschling in der Schlussphase den vergebenen guten Chancen nach.

Doch in der einen oder anderen Phase zeigte sich der ansonsten bärenstarke Tim Siegin ein wenig zu eigensinnig und seine Schussversuche führten nicht zum Erfolg. „Der ist aber noch jung, wir arbeiten dran“, so der VfR-Coach.