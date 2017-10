Fußball Beste Chancen nicht genutzt

03:45 Katalonien: Generalstreik am Dienstag wegen Polizeigewalt

03:44 Zugbetrieb auf der Rheintalbahn ist wieder angelaufen

Rastatt - Nach gut sieben Wochen Sperrung ist der Zugverkehr auf der wichtigen Rheintalbahn-Strecke zwischen Rastatt und Baden-Baden wieder angelaufen. Kurz nach Mitternacht rollte der erste Zug über den reparierten Abschnitt in Rastatt. Die für den gesamten europäischen Bahnverkehr bedeutsame Nord-Süd-Verbindung war seit dem 12. August gesperrt. Damals hatten sich beim Tunnelbau für die Neubaustrecke die Schienen gesenkt, nachdem Wasser und Erdreich eingedrungen waren. Die meisten Personenzüge sollen schon heute wieder planmäßig verkehren. Auch der Güterverkehr läuft wieder an.

02:46 Malaysia: Prozess wegen Giftmords an Kim-Halbbruder startet

Kuala Lumpur - Siebeneinhalb Monate nach dem Giftmord am Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un beginnt in Malaysia der Prozess gegen die beiden mutmaßlichen Täterinnen. Den Frauen wird zur Last gelegt, Kim Jong Nam auf dem Flughafen von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur mit dem Nervengas VX getötet zu haben. Bei einer Verurteilung droht ihnen die Todesstrafe. Vermutet wird, dass die Führung in Pjöngjang hinter dem Anschlag steckt. Die beiden Frauen behaupten bislang, von Fremden angeheuert worden zu sein und anfangs alles nur für einen Scherz gehalten zu haben.

02:45 Özdemir: Rajoy muss Katalonien ernsthaftes Gesprächsangebot machen

Berlin - Grünen-Chef Cem Özdemir hat die Polizeigewalt beim umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien kritisiert und die Regierung in Madrid zum Dialog aufgefordert. Der massive Polizeieinsatz gegen die Menschen, die wählen wollen, sei ein Fehler. "Ein ernsthaftes Dialogangebot von Ministerpräsident Rajoy könnte die Situation entschärfen." Die katalonische Regionalregierung hatte gegen den Willen der Zentralregierung das Referendum abgehalten. DIe Polizei griff teils hart durch. Nach katalanischen Behördenangaben wurden Hunderte Bürger verletzt.

01:50 Acht Schwerverletzte nach Verkehrsunfall in der Nähe von Ulm

Börslingen - Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Ulm sind acht Menschen schwer verletzt worden. Weil eine 18-Jährige am Steuer ihres Wagens beim Linksabbiegen am Abend die Vorfahrt missachtete, stießen zwei Autos zusammen, wie die Polizei mitteilte. Alle acht Insassen in den beiden Wagen trugen schwere Verletzungen davon und mussten mit Rettungswägen und einem Hubschrauber in Kliniken gebracht werden.