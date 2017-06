Fußball Bonus-Spiele für Schönauer

Der FC Schönau hat seinen Vorsprung ins Ziel gerettet und als Dritter der Bezirksliga-Saison 2016/2017 die Relegation um den Landesliga-Aufstieg erreicht. Dem jungen Team von Coach Heiko Günther genügte bei sommerlichen Temperaturen ein 1:1-Remis gegen den SV Weil II, der als Vizemeister die Saison beendete.

Von Mirko Bähr

Schönau. Am Ende war es das gerechte und irgendwie auch logische Resultat im Jogi-Löw-Stadion. Während die Weiler Reserve ersatzgeschwächt nach etwas mehr als einer Stunde irgendwie versuchte, sich ins Ziel zu retten, fehlte bei den Hausherren die spielerische Leichtigkeit, die das Team in dieser Saison durchaus auszeichnete. Der Druck lähmte die Schönauer Fußballer, die in der Offensive weitestgehend harmlos blieben.

Dabei hatten sie richtig gut angefangen. Der FCS durfte nicht verlieren, um die Teilnahme an der Relegation nicht doch noch zu versemmeln, und so agierten die Rothemden auch. Sie waren einen Schritt schneller, reaktionsfreudiger und präsenter. Das 1:0 nach gerade einmal fünf Minuten war nur die logische Konsequenz. Christian Kiefer hatte im Mittelfeld den Ball in den Lauf von Jung-Stürmer Tim Eckert gepasst, der sich gegen Vincent Knab behauptete und das runde Leder flach im langen Eck versenkte.

Mit den Zuspielen in den Lauf der Stürmer hatte der FCS in der Anfangsphase durchaus für die eine oder andere gefährliche Situation gesorgt, doch als die Weiler sich besser darauf eingestellt hatten und selbst ihre spielerischen Qualitäten in die Waagschale warfen, wendete sich das Blatt.

Schönaus Matthias Steine-brunner hatte nach 39 Minuten am langen Pfosten den Ball nur um Haaresbreite verpasst. Wenige Augenblicke später stand er wieder im Blickpunkt. Er hatte Keven Hill umkurvt, als dieser ihn etwas am Fuß berührte. Doch statt hinzufallen und den Elfer einzusacken, lief der FCS-Stürmer weiter, konnte den Ball dann aber nicht mehr entscheidend aufs Tor bringen.

Schönau ließ dem Gegner dann jedoch zu viel Freiraum. Die Weiler näherten sich immer mehr dem gegnerischen Tor. Erst klärte Torwart-Oldie Dominic Günther gegen Sandro Samardzic, dann hatte Niklas Lais Glück, dass seine Aktion gegen Samardzic im Strafraum von Schiri Steffen Fante nicht geahndet wurde. Dann aber kam der Pfiff. In der 45. Minute zupfte David Geis am Trikot von Guido Perrone. Der Routinier ließ sich nicht zweimal bitten. Erst fiel er, dann verwandelte er quasi mit dem Pausenpfiff zum 1:1.

Nach der Pause neutralisierten sich die beiden Teams zumeist im Mittelfeld. Wenn es gefährlich wurde, dann hatte Ismail Demirci seine Füße im Spiel. Einmal landete ein abgefälschter Ball an der Latte, ein anderes Mal musste Hill eingreifen.

Am Ende blieb es beim Remis, dass dem FCS die beiden Bonus-Spiele gegen Ballrechten-Dottingen und dem SVW II die Vizemeisterschaft sicherte.