Fußball Bosek hat es sich und vielen anderen gezeigt

Lörrach (mib). Totgesagte leben doch länger: Seit 2014, als er vom FV Fahrnau kam, kickt David Bosek schon für den FV Lörrach-Brombach. So richtig startete der 26-Jährige in der Saison 2015/2016 durch, wo er immerhin 23 Einsätze in der Landesliga verbuchte. Zugetraut hatten ihm, der auch als Stimmungskanone des Teams bekannt ist, das nur wenige.

In der vergangenen Saison stand dann kein einziges Match zu Buche. Verletzungsbedingt musste der schussgewaltige Abwehrrecke zugucken, schaute aber immer wieder bei seinen Kumpels vorbei, blieb ein Teil des Teams und setzte sich ein ambitioniertes Ziel. Bosek wollte auch in der Verbandsliga auf dem grünen Rasen stehen, kompromisslose Zweikämpfe führen, die Mannschaftskameraden mit seiner Art mitreißen und es sich auch selbst beweisen. Zugetraut hat ihm das wieder kaum jemand. Aber Bosek ist ein harter Hund. „Irgendwie bin ich selbst überrascht, das Ziel war doch sehr hoch“, freut sich der Defensivspezialist. Bosek gab Gas, hielt sich an seinen Ernährungsplan, machte Kilos und Kilometer. „Ich habe das Vertrauen des Trainers gespürt, das hat mich angespornt.“

Und so stehen jetzt schon vier Verbandsliga-Partien in seiner Vita. „Ich habe mich belohnt dafür“, grinst er. Und die Leistungen waren richtig gut. „Aber es ist immer noch Luft nach oben“, merkt er an. Zugute komme ihm, dass Trainer Moser mit drei Innenverteidigern agiert und beim FVLB die Devise gilt, dass zunächst einmal die Null stehen muss. „Das machen wir richtig gut, wir lassen kaum etwas zu.“