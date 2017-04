Fußball Chance zur Wiedergutmachung

Nach dem Derby ist vor dem Derby: Der FV Fahrnau trifft am 22. Spieltag der Kreisliga A, West auf Nachbar Hausen. Spitzenreiter FC Hauingen gastiert bei Schlusslicht SV Schwörstadt. Zudem peilt der SV Weil III einen Sieg im Kellerduell beim FC Steinen-Höllstein an.

Lörrach. Schon in der vergangenen Woche traf Tabellenführer FC Hauingen auf eine Mannschaft, die sich mitten im Abstiegskampf befindet. Knapp mit 3:2 gewann die Hess-Elf letztlich in Degerfelden. Klar ist die Rollenverteilung auch diesmal, wenn der FCH beim Schlusslicht Schwörstadt morgen ab 15 Uhr zu Gast ist.

Noch höher ist aber die Hürde für Verfolger FC Bosporus Weil, wenn er morgen, 15 Uhr, in Huttingen antritt. Denn: Woche für Woche sorgen die Schützlinge von Trainer Michael Heitzler für Aufsehen. Aktuell liegt der FCH auf dem vierten Tabellenplatz. Nun könnten die Huttinger für eine weitere Überraschung sorgen.

Die ersten Pflichtspiele unter dem neuen Todtnauer Trainer Alexander Schuldis sind absolviert. Der Vorsitzende Matthias Wissler ist mit der Arbeit des Trainers denn auch zufrieden: „Er arbeitet sehr ruhig und ist sehr angenehm. Zudem bringt er aus fachlicher Hinsicht einiges mit.“

Der Aufstieg ist beim Tabellendritten kein Muss. Dennoch zählt für Wissler morgen ab 15 Uhr gegen den SV Karsau nur eines: „Wir müssen die drei Punkte holen. Wir spielen zuhause.“

Den Rückenwind der vergangenen Spiele möchte der SV Schopfheim heute Nachmittag ab 16 Uhr im Heimspiel gegen den TuS Lörrach-Stetten mitnehmen. Frohe Botschaft gab es derweil schon neben dem Platz. Wie der Spielausschuss-Vorsitzende Tesfaldet Reda bestätigt, wird SVS-Trainer Joachim Boos auch in der kommenden Saison das Zepter in der Markgrafenstadt schwingen.

Trotz des Sieges in der Vorwoche ist für den TuS der Aufstieg kein Thema mehr. So beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz weiterhin sieben Zähler.

Von einem Aufstieg braucht auch der TuS Kleines Wiesental nach der Pleite vor Wochenfrist gegen Bosporus Weil in dieser Spielzeit wohl nicht mehr zu träumen. Das ist kein Beinbruch. So war laut den Verantwortlichen ein Aufstieg in die Bezirksliga ja erst in den nächsten Jahren eingeplant. Trotzdem gehen die Kicker aus dem Kleinen Wiesental gegen den auswärts punktlosen SV Istein heute ab 16 Uhr als haushoher Favorit ins Spiel.

Kellerduell im Wiesentalstadion

„Das ist das zweitwichtigste Derby für uns. Beide Vereine trennt ja nur einen Kilometer“, macht Fahrnaus Übungsleiter Joachim Trautwein vor dem Derby morgen, 15 Uhr, beim FC Hausen deutlich. Die Derbypleite gegen den SV Schopfheim möchte der FVF nun schnellstens wieder vergessen machen. Doch diese steckt noch immer in den Knochen: „Die Niederlage war schmerzhaft. Aber in dieser Trainingswoche haben wir uns berappelt. Wir streben in Hausen einen Punkt an. Vielleicht gelingt uns die Überraschung“, lässt Trautwein wissen. Jens Berlinghof muss nach seiner Roten Karte gegen Schopfheim vier Wochen zusehen. Schlussmann Max Detterbeck fehlt nach der Gelb-Roten-Karte auch. Allerdings nur eine Woche.

Der FV Degerfelden um Spielertrainer Patrick Streule könnte morgen ab 15 Uhr mit einem Sieg bei der SG Niederhof/Binzgen am Gegner in der Tabelle vorbeiziehen.

Um wichtige Zähler im Abstiegskampf geht es auch im Wiesentalstadion: Da treffen die beiden Kellerkinder FC Steinen-Höllstein und SV Weil III morgen, 15 Uhr, im direkten Duell aufeinander. „Jedem ist bewusst, dass wir in den direkten Aufeinandertreffen punkten müssen“, sagt Weils Trainer Franco Viteritti. Bislang läuft es in der Rückrunde ja alles andere als rund für die Grenzstädter, doch Viteritti gibt sich weiter kämpferisch. „Jeder einzelne weiß, dass wir es aus eigener Kraft schaffen können. Die Moral der Jungs macht mir Hoffnung.“