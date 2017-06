Fußball Chrobok und Güntert neu beim FVLB

Lörrach (nod). Mit sieben Neuzugängen beginnt für den FV Lörrach-Brombach das Abenteuer Verbandsliga. Der souveräne Meister der Landesliga, Staffel 2, startet am morgigen Sonntag mit der ersten Trainingseinheit im Grütt. Sie beginnt um 10.30 Uhr.

Morgen werden zwei weitere Neuzugänge dabei sein. So wird im Kader der Name Steven Chrobok auftauchen. Ein Name mit einer großen Vergangenheit. Steven ist der Sohn von Matthias Chrobok, der wie sein viel zu früh verstorbener Bruder Bernhard große Fußballer beim FV Lörrach waren. Steven Chrobok spielte vor seinem zweijährigen USA-Aufenthalt für den SV Weil. Im Gegensatz zu seinem Vater Matthias, der als Stürmer Furore machte, ist Steven Mittelfeldspieler.

Neu verpflichtet wurde mit Heiko Güntert auch ein Innenverteidiger. Er kommt vom Bezirksligisten TuS Bonndorf. Güntert hat es beruflich in die Grenzecke verschlagen. Nun will er auch hier Fußball spielen.

Beim Trainingsauftakt morgen dabei sind zudem die Neuzugänge Patrick Keller, Mato Topic und Witali Semenschuk sowie Etienne Leisinger und Massimo De Franco, die Aufrücker aus der zweiten Mannschaft des FVLB.

26 Feldspieler wird FVLB-Coach Ralf Moser begrüßen. „Mit so einem großen Kader werden wir aber nicht in die Saison gehen“, betont Moser.

Der Verbandsliga-Aufsteiger war in den vergangenen Wochen in der hiesigen Spielerszene sehr begehrt. „Wir hätten durchaus noch fünf weitere Spieler holen können, doch das wäre zuviel des Guten gewesen“, betont Moser. Eine Absage hat sich unter anderem auch Ebou Sowe vom SV Weil eingehandelt.