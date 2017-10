Fußball Cleverer reagieren

Rheinfelden (mib). Eine gute und eine schlechte Nachricht: Zunächst die gute. Landesligist FSV Rheinfelden stellt mit erst sieben Gegentreffern die beste Defensivabteilung. Nun die schlechte. In der Fairnesstabelle ist man mit einer Roten, zwei Gelb-Roten und 29 Gelben Karten das Schlusslicht.

Beim Gastspiel am Samstag, 16.15 Uhr, in Herbolzheim fehlen aufgrund von Sperren gleich drei Kicker. Fabian Schreiner muss nach der Roten Karte noch einmal aussetzen, Yusuf Cam und Besart Cibukciu dürfen nach der Ampelkarte vom vergangenen Wochenende ebenfalls nur zuschauen.

„Die Serie reißt nicht, irgendwie ist es schon immer so“, nimmt Coach Marc Jilg die Platzierung in der Fair-Play-Rangliste mit Galgenhumor. „Kassieren wir im Spiel sechs Gelbe Karten und gewinnen, dann ist mir das egal. Aber die letzten drei Platzverweise mussten nicht sein. Wir schwächen uns damit ja nur selbst. Uns fehlt da noch die Cool- und Cleverness“, meint Jilg, der in Herbolzheim wohl wieder selbst die Kickschuhe schnüren muss. Die personelle Situation ist für Jilg kein Thema. „Nun können die Jungs, die nicht gekickt haben, zeigen, was sie drauf haben. Sie müssen nun in die Bresche springen.“

Lauf- und Kampfbereitschaft müssten wieder stimmen. Und das Prunkstück des besten Hochrhein-Vertreters auf Rang sieben, die Abwehr nämlich, sollte einmal mehr nur wenig zulassen. „Wir stehen richtig gut und machen dem Gegner keine Geschenke“, freut sich Jilg. Kompakt wolle man auch wieder in Herbolzheim agieren.

Für den FSV-Coach ist die Partie durchaus wegweisend. Verliere man, müsse man sich wieder nach unten orientieren und stehe im nächsten Spiel dann, im Derby gegen den SV Weil, dann wieder unter Druck. Das will Jilg mit aller Macht vermeiden.