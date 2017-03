Früher kickte er mit den Weiler Urgesteinen Fabian Kluge, Sascha Bächle oder Fabio Muto in der Verbandsliga für die Blau-Weißen, 2011 zog es ihn dann nach München. Die Rede ist von Timo Schaffhauser. Zusammen mit Frieder Bürgin, früher FC Wittlingen, tritt er in der Bezirksliga Oberbayern für den FC Schwabing 1956 gegen das runde Leder.

Schwabing. Timo Schaffhauser studiert Umwelt-Ingenieurwesen an der Technischen Universität München. Zunächst wollte er auf die Sporthochschule in Köln, was jedoch nicht geklappt hat. Zum Glück. Denn: Der 27-jährige fühlt sich in der bayrischen Landeshauptstadt pudelwohl. „München ist eine tolle Stadt. Das hätte ich anfangs nicht gedacht. Es ist wie ein großes Dorf. Im Sommer ist es besonders im Englischen Garten sehr schön.“

Lobende Worte findet er auch für seinen Verein, den FC Schwabing 1956. „Hier ist es super, es geht sehr familiär zu, das Umfeld ist echt cool“, lässt Schaffhauser wissen.

Die Fluktuation ist groß. Im Sommer und Winter geben sich die Spieler, meist sind es Studenten, die Klinke in die Hand. Da ist eine echte Vereinsbindung schwer. „Kein Wunder.“ Das ist schon anders als in Südbaden, wie er ja aus Erfahrung weiß. Dennoch: „Für Münchner Verhältnisse eine Top-Adresse.“

Nächste Saison soll der Aufstieg klappen

Nur sportlich läuft es nicht ganz so rund: Aktuell belegt sein Verein einen Platz im Tabellenmittelfeld. „Wir haben Luft nach oben.“ Nächste Saison soll es auch mit dem Aufstieg in die Landesliga klappen. „Das Bezirksliga-Niveau ist vergleichbar mit der Landesliga in Südbaden. Ich hätte es nicht gedacht, dass das Niveau so hoch ist. Es kann jeder kicken.“

Und: „Zudem spielt halb Südbaden in Schwabing“, lacht Schaffhauser. Ehemalige Spieler aus Offenburg und Pfullendorf, gegen die er früher noch selbst gespielt hat, ziehen heute das gleiche Trikot wie der Mittelfeldmann über. „Das ist schon witzig“, sagt der frühere Kicker des TSV Grünwald.

Bei jenem Verein spielten Schaffhauser und der Rheinfelder Christian Baumgartner schon bis 2015 zusammen. Baumgartner zog es nun wieder zurück nach Südbaden, wo er sich der Reserve des SV Weil angeschlossen hat.

Schaffhausers Mitbewohner ist Frieder Bürgin aus Wittlingen. Beide ziehen sich das rot-weiße Trikot der Schwabinger über und haben eine Wohngemeinschaft fünf Minuten vom Trainingsplatz gegründet. Jasper Heinrich, der vor einigen Jahren für den FC Kandern auflief und später ebenfalls in Schwabing anheuerte, hat seine aktive Laufbahn beendet.

Eine WG mit Frieder Bürgin

Vor seiner Zeit im Stadtteil im Norden Münchens, wo auch Mats Hummels residiert, kickte Schaffhauser im Nobelvorort Grünwald. Hier haben viele Bayern-Stars ihre Luxus-Villen stehen. „Bei der Fahrt ins Training kam es oft vor, dass man sie in ihren Audis zu Gesicht bekommen hat“, erinnert sich Schaffhauser. Der drückt jedoch Borussia Dortmund die Daumen.

In einem Jahr wird Schaffhauser, der in dieser Saison schon neunmal ins Schwarze getroffen hat, sein Studium abschließen. Zieht es ihn dann in die Heimat zurück? „Vielleicht gehe ich danach ins Ausland, aber noch weiß ich das nicht. Eine Rückkehr in meine alte Heimat ist vorstellbar, allerdings nicht direkt nach dem Studium“, sagt der Blondschopf, der zwei- bis dreimal im Jahr Freunde und Familie am Oberrhein besucht. Dann trifft er immer Weils Fabian Kluge, auch mit dem Zeller Fabio Muto pflegt er noch einen guten Kontakt.

Die hiesige Landesliga hat er im Auge. Vor allem den TuS Efringen-Kirchen und der SV Weil, seine alten Vereine. „Ich freue mich auch für Lörrach-Brombach. Endlich wird wieder ein Verein vom Hochrhein in der Verbandsliga spielen. Hat der TuS das nötige Quäntchen Glück auf seiner Seite, traue ich ihm den Klassenerhalt zu.“