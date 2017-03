Eine Nummer zu groß war der Zweitliga-Nachwuchs des FC Heidenheim für die B-Junioren des FV Lörrach-Brombach im ersten Match nach der Winterpause. 6:0 hieß es nach 80 Minuten für die Ost-Württemberger.

Lörrach. „Phasenweise war das One-Touch-Fußball, da war es schwierig, an den Ball zu kommen“, erklärte Bernd Piller, Coach des FVLB, nach der meist einseitigen Partie.

Die Heidenheimer, die auch physisch deutlich den Altersgenossen aus der Grenzecke überlegen waren, nahmen von Beginn an das Heft des Handelns in die Hand und gingen nach Treffern von Michael Purosov und Andrew Owusu verdient mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit. „Da hatten wir Glück, es hätte auch 3:0, 4:0 oder 5:0 stehen können“, bekannte Piller. Das 1:0 hatte sich zwar angekündigt, doch war es am Ende eher zufällig. Denn: Von der Brust eines FVLB-Akteurs sprang der Ball vor die Füße des Torschützen.

Nach der Pause hatte man das Gefühl, dass die Hausherren nahe am Anschlusstreffer sind. Denn die Heidenheimer offenbarten immer wieder Lücken in der Defensive, die die Lörracher Kicker aber nicht ausnutzen konnten. Je näher der FVLB ans Heidenheimer Tor kam, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass falsche Entscheidungen getroffen wurden. „Im Abschluss sind wir einfach zu hektisch, sind in Drucksituationen einfach zu aufgeregt“, analysierte Piller, dessen Mannen in der 51. Minute durch Gabriel Bertino die größte Möglichkeit vergaben. Es wäre das 1:2 gewesen.

Stattdessen fiel der Treffer zum 3:0 auf der anderen Seite. „Das war der Knackpunkt, von da an waren die Köpfe unten“, wusste Piller. Was er auch wusste, und da lag er wohl richtig: Das Tor von Michael Martin in Minute 55 hätte nicht zählen dürfen. Nach dem Pass in die Spitze von Andrew Owusu stand Martin im Abseits. Das Gespann um Marcel Buuck ließ jedoch weiterspielen. „Das war klar Abseits, unser Spieler macht den Schritt raus.“

Richtig lag Buuck dann aber drei Minuten später, als Can Koyuncu im Strafraum Maurice-Justin Swiderski umsenste. Den fälligen Elfer verwandelte Martin. Es folgten noch die Tore fünf und sechs. Purusov machte das halbe Dutzend perfekt. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir uns nicht so abschießen lassen würden“, war Piller nicht einverstanden mit dem Engagement nach dem 0:3. Und auch nicht mit den vielen Ballverlusten in der Vorwärtsbewegung. „Da müssen wir ruhiger spielen.“

Tore: 0:1 (24.) Purosov, 0:2 (29.) Owusu, 0:3 (55.) Martin, 0:4 (58./Foulelfm.) Martin, 0:5 (60.) Purosov, 0:6 (78.) Purosov. SR: Buuck (Bad Krozingen). Z.: 70.

FVLB: Fuchs - Keßler, Komljenovic, Otranto, Brändle, Carvalho Knörle (41. Peric), Binkert (37. Koyuncu), Zickenheiner (64. Selmonaj), Wolf (54. Behringer), Macho, Bertino.