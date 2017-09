Fußball Das ist einfach zu wenig

Von Mirko Bähr

Auggen. Der Saisonstart des FC Auggen ist in die Hose gegangen: Das darf man nach fünf absolvierten Partien und gerade einmal vier Pünktchen auf der Habenseite zweifelsohne konstatieren.

Auch gestern fehlte in der Offensive die nötige Durchschlagskraft, aber vor allem auch der letzte Biss, um den SV Endingen vor 250 Zuschauern im Lettenpark in die Knie zu zwingen. Mit 1:3 (1:2) unterlag am Ende nicht unverdient das Team von Coach Enzo Minardi.

Dabei fing es richtig gut an: Ebrima Musu Jaiteh schirmte den Ball in Minute vier gekonnt ab und schob das runde Leder flach zur 1:0-Führung ins Eck. Und kurz darauf hätte Matthias Dold gar das 2:0 für den FCA erzielen können. Stattdessen gab es aber lange Gesichter. Florian Metzinger schlug in der achten Minute mit einer Direktabnahme zu. Lukas Metzinger setzte nach 21 Minuten noch einen drauf, köpfte nach einer Freistoßflanke den Ball in die Maschen. Endingen hatte die Partie schnell gedreht. Und das nicht unverdient. Denn die Gäste waren aggressiver, sorgten mit ihrem Pressing dafür, dass Auggen kaum noch Luft holen konnte.

Nach der Pause versuchten die Hausherren, das Spiel in den Griff zu bekommen. Und hätte Idrissa Khan nach 51 Minuten, ein Zuspiel von Frederik Wettlin im Kasten versenkt, womöglich wäre die Partie nochmals gekippt. Das Tor allerdings machten die Endinger durch Jan Dorres, der nach einem Konter in der 75. Minute zum 3:1 traf.

Das war die Entscheidung. Denn die Auggener, bei denen das Fehlen der arivierten Stammkräfte Bastian Bischoff und Axel Imgraben deutlich zu spüren war, konnten sich nicht mehr entscheidend in Szene setzen. Im Gegensatz zu Endingens Yannick Lawson, der sich innerhalb von wenigen Sekunden zwei Gelbe Karten und damit die Ampelkarte in der 86. Minute abholte. Bereits verwarnt meldete er sich nach einer kurzen Trinkpause nicht bei Schiri Jonas Brombacher an, der ihn dann etwas früher zum Duschen schickte.

„Die Niederlage ist verdient, über 90 Minuten war Endingen die bessere Mannschaft, das muss man akzeptieren“, machte Auggens Sportlicher Leiter Björn Giesel klar. Sein Team habe einfach nicht die nötige Einstellung auf den Rasen gebracht. Aber genau das sei notwendig, um in dieser noch stärker gewordenen Verbandsliga am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Der FCA findet sich auf Rang 15 wieder. „Wir müssen wieder alles tun, um zu punkten. Das vermisse ich etwas“, war er ehrlich.