Fußball David Helds Traumtor entscheidet die Partie

Von Uli Nodler

Auggen. Enzo Minardi ballte die Faust, lief dann nach dem Schlusspfiff des exzellent leitenden Unparteiischen Luigi Satriano (Zell im Wiesental) auf den Platz und herzte seine Spieler. Der FC Auggen lieferte am Samstag zu Hause seine bislang beste Saisonleistung ab und schlug den Favoriten FC Denzlingen am Ende verdient mit 3:1. David Held, einer der Besten beim Gastgeber, entschied das intensive Duell elf Minuten nach der Pause mit einem Traumtor.

„Heute hatten wir keine schwache Phase in unserem Spiel. Deshalb gelang es uns auch, so einen starken Gegner zu bezwingen“, freute sich Minardi.

Ein kleiner Wermutstropfen im Freudenkelch war jedoch die Verletzung von Abwehrspieler Alexander Strazinski. In einem Zweikampf kurz nach der Halbzeit zog er sich eine Verletzung im Hüftbeuger zu. Sein Einsatz am nächsten Wochenende ist gefährdet.

Rund ging es in Auggen in den ersten 20 Minuten, wo drei der vier Treffer in dieser Begegnung fielen. Schon in der 2. Minute zeigte Satriano nach einem Strafraumfoul am Auggener Flügelstürmer Matthias Dold auf den Punkt. Doch Idrissa Khan verschoss den Elfmeter. Neun Minuten später machte es dann Dold besser, als er cool zum Auggener 1:0 einlochte.

In dieser frühen Phase konnten die Denzlinger, die an diesem Tag vieles schuldig blieben, noch reagieren. Christian Dichtel hämmerte in der 16. Minute die Kugel in den Winkel. Der Ausgleich schockte den FC Auggen allerdings nicht. Vier Minuten nach dem 1:1 schlug der Außenseiter erneut zu. Diesmal war Frederik Wettlin auf der linken Seite nicht zu stoppen. Der Linksaußen der sich wie Held eine Bestnote verdiente, traf in Torjäger-Manier zum 2:1. Sowohl Wettlin als auch Held setzten nicht nur im Vorwärtsgang Akzente, sie waren sich auch nicht zu schade, in der Rückwärtsbewegung weite Wege zu gehen.

Elf Minuten nach Wiederanspiel war die Partie entschieden. Nach einem langen Ball in die Tiefe nahm Held die Kugel perfekt an, und hämmerte den Ball aus halbrechter Position mit Schmackes in die lange Ecke. Der für den verletzten Dominik Bergdorf zur Pause eingewechselte Ersatzkeeper Adrian Winski war machtlos.

In der Folgezeit war der FC Auggen dem 4:1 näher, als der FC Denzlingen dem Anschlusstreffer. Die Gäste besaßen im zweiten Abschnitt zwar die größeren Spielanteile,konnten sich aber gegen die vom herausragenden Auggener Abwehrchef Sebastian Wettengel bestens organisierte Defensive nicht entscheidend durchsetzen-