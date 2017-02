Von Fabian Schreiner

Zwölf Spiele sind in der Landesliga, Staffel 2 noch zu absolvieren. Bevor am übernächsten Wochenende wieder der Ball rollt, haben wir bei einigen Verantwortlichen der Klubs nachgefragt. Wer steigt in die Verbandsliga auf? Und welche Teams müssen den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten?

R alf Moser, Trainer des FV Lörrach-Brombach: „Wir setzen alles daran, dass wir den ersten Platz verteidigen. Für den zweiten Rang sehe ich noch viele Anwärter. Kirchzarten hat sich im Winter mit einigen Neuzugängen verstärkt. Weil schreibe ich noch nicht ab, da sie in der Lage sind, eine Serie zu starten. Wenn der Kader der Efringer vollständig ist, dann rechne ich ihnen gute Chancen auf den Klassenerhalt aus. Laufenburg ist fußballerisch gut und sollte unten raus kommen.“

Maximilian Heidenreich, Trainer des SV Weil: „Lörrach-Brombach wird aufsteigen. Sie waren die gesamte Hinrunde stabil und werden sich, dass nicht mehr nehmen lassen. Kirchzarten und Emmendingen streiten sich um den Aufstiegs-Relegationsplatz. Die letzten sechs, sieben Mannschaften kämpfen um den Ligaverbleib. Laufenburg und Rheinfelden traue ich den Klassenerhalt am ehesten zu.“

Uwe Berger, Sportlicher Leiter des TuS Efringen-Kirchen: „Der FV Lörrach-Brombach wird direkt aufsteigen, da sich der Kader in der Breite nochmals verstärkt hat. Emmendingen hat bei uns einen starken Eindruck hinterlassen. Ihnen traue ich noch einiges zu, aber auch Kirchzarten ist da zu nennen. Zell ist akut gefährdet. Laufenburg hat andere Ambitionen. Das ist sehr gefährlich, aber das Potenzial der Mannschaft sollte ausreichen, um auch in der nächsten Saison in der Landesliga zu spielen.“

Mathias Agostini, Sportlicher Leiter des FC Zell: „Lörrach-Brombach hat den besten Kader der Liga und einen komfortablen Vorsprung. Sie werden sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen. Kirchzarten und Au-Wittnau duellieren sich um Platz zwei. Kirchzarten wurde vermutlich von einigen Teams unterschätzt. Wir müssen schauen, dass wir vier Mannschaften hinter uns lassen. Ich hoffe, dass die meisten Hochrhein-Klubs die Klasse halten.“

Sascha Schröder, Trainer des FV Herbolzheim: „Ralf Moser und der FV Lörrach-Brombach haben es sich verdient und steigen auf. Kirchzarten hat im Winter Qualität hinzugewonnen. Stegen ist noch im Rennen, aber auch Au-Wittnau und Emmendingen sind noch heiße Kandidaten auf Platz zwei. Zudem darf man den SV Weil nie abschreiben. Anhand des SC Wyhl hat man gesehen, dass man sich ziemlich schnell aus dem Abstiegsstrudel befreien kann. Von der Qualität her traue ich dem FSV Rheinfelden den Klassenerhalt zu. Sie können jedes Team schlagen. Allerdings fehlt ihnen die Konstanz.“

Dylan Barmani, Trainer des SV Kirchzarten: „Lörrach-Brombach wird aufsteigen, da der Kader mit jungen und ehrgeizigen Talenten gespickt ist. Sie können Ausfälle kompensieren. Wir stehen nicht unter Druck und wollen den zweiten Platz verteidigen. Falls wir es in die Relegation schaffen sollten, wird es allerdings enorm schwer, da viele renommierte Teams dabei sind. Emmendingen, Au-Wittnau und Herbolzheim streiten sich mit uns um den zweiten Rang. Zell holt den Rückstand nicht mehr auf. Laufenburg bleibt in der Liga, weil sie Erfahrung im Abstiegskampf haben. Rheinfelden macht mir nicht den stabilsten Eindruck.“

Dino Saggiomo, Trainer des FC Emmendingen: „Lörrach-Brombach hat eine junge, hungrige und kompakte Mannschaft. Sie verfügen über 20 gute Spieler und werden nächste Saison in der Verbandsliga spielen. Dort traue ich ihnen eine vordere Mittelfeldplatzierung zu. Schwierig zu sagen ist, wer am Ende auf dem Relegationsplatz landet. Wenn sich die Weiler am Riemen reisen, dann sind sie auch noch in der Verlosung mit dabei. Zell steigt ab. Ich denke, dass Laufenburg die Klasse halten wird. Bei Rheinfelden bin ich skeptisch, da ich die Sache mit dem Spielertrainer als schwierig einstufe.“

Stefan Schwär, Trainer des FSV RW Stegen: „Die Lörracher fördern seit Jahren den Nachwuchs. Sie haben es sich verdient aufzusteigen. Kirchzarten hat die besten Karten auf Rang zwei, da sie den individuell am besten besetzten Kader haben. Laufenburg kann die Lage mittlerweile gut einschätzen. Zell, Efringen-Kirchen, Wasser-Kollmarsreute und Rheinfelden steigen ab. Ich war selber schon Spielertrainer und sehe diese Aufgabe in Rheinfelden als sehr herausfordernd an. Zudem sind die beiden Trainer noch unerfahren.“

Eugen Beck, Trainer des FC Freiburg-St. Georgen: „Lörrach-Brombach hat konstant gute Leistungen gezeigt und steigt auf. Kirchzarten verfügt in der Offensive über eine große Qualität und hat einige ehemalige Verbandsligaspieler in ihren Reihen. Alle Teams, die unten stehen, haben die Qualität die Klasse zu halten. Es ist alles offen und wir spannend bis zum Schluss.“