Fußball Der nächste Dreier?

Rheinfelden (nod). Auch in der vergangenen Saison war es so. Landesligist FSV Rheinfelden präsentierte sich im Abstiegskampf nervenstark und in der Lage zu punkten, wenn’s eng wurde. Nach dem Auswärtssieg bei Lieblingsgegner FV Herbolzheim peilen die Industriestädter nun im Heimspiel am morgigen Samstag (Anpfiff 17 Uhr) gegen den VfR Herten den nächsten Dreier an.

Nervenstärke ist wieder gefragt

Gelingt das dem FSV, dann hätte er einen großen Schritt in Richtung direkten Ligaverbleib gemacht. Mit dann 29 Punkten könnte Rheinfelden den noch ausstehenden sieben Saisonspielen schon deutlich gelassener entgegensehen.

Der VfR Hausen bekleckerte sich am vergangenen Wochenende bei der 2:3-Niederlage beim Tabellenletzten Zell nicht unbedingt mit Ruhm. Dennoch hält Joachim Sperker, der Sportliche Leiter des FSV, große Stücke auf den Gegner: „Eine starke Mannschaft, die uns alles abfordern wird. Deshalb werde ich die Hausener Niederlage in Zell sicherlich nicht überbewerten. Wenn wir gewinnen wollen, dann müssen die Jungs schon an ihre Leistungsgrenze gehen.“

Personell sieht’s gut aus. Das Rheinfelder Trainergespann Marc Jilg/Anton Weis kann in dieser Heimpartie personell aus dem Vollen schöpfen.