Fußball Der nächste Kracher im Turnierreigen

Von Uli Nodler

Lörrach. Weil und Lörrach mit ihren Klubs SV Weil und FV Lörrach-Brombach besitzen seit etlichen Jahren einen hervorragenden Klang, wenn es um die Ausrichtung herausragender Nachwuchsturniere im Jugendfußball geht. Der McDonald’s Cup und die Sparkassen-Trophy belegen das eindrucksvoll. Mit der Ausrichtung eines U13-Turniers, dem so genannten PS-Immo-Cup 2017, hat nun am Wochenende, 9./10. Dezember, ein drittes hochkarätig besetztes Juniorenturnier Premiere.

Ausgerichtet wird es, wie die anderen beiden Turniere auch, von den Jugendabteilungen des FV Lörrach und SV Weil. Neu ist beim PS-Immo-Cup 2017, dass der FC Basel in die Organisation eingebunden ist. Namensgeber des Turniers ist die Firma Scheuermann Immobilien in Lörrach. Bezüglich der Ausrüstung und des sportlichen Equipments wird das Organisationsteam von der Firma Sportmüller (Lörrach) unterstützt. Die Schirmherrschaft übernimmt Bundestagsabgeordneter Armin Schuster, der auch als Stiftungsrat der Sportstiftung Südbaden ein großes Herz für den Sport hat. Ihn musste man nicht zweimal bitten: „Die beiden Klubs aus Weil und Lörrach leisten eine vorbildliche Nachwuchsarbeit, die auch international große Anerkennung findet. Nur so ist es möglich, Jugendteams mit diesen klangvollen Namen für das Turnier zu gewinnen. Für mich ist der PS-Immo-Cup eine wunderbare Idee.“

Topklubs aus ganz Europa konnten gewonnen werden. So zählen der U13-Nachwuchs von Borussia Dortmund, vom FC Liverpool, dem VfB Stuttgart, PSV Eindhoven, FC Basel, Juventus Turin, RB Leipzig, FC St. Gallen, AS Nancy, RB Salzburg, SC Freiburg und TSG Hoffenheim zum Teilnehmerfeld. Komplettiert wird das Turnier von den U13-Teams der Gastgeber FV Lörrach-Brombach und SV Weil sowie einer Rheinfelder Auswahl und dem SV Schopfheim.

An diesem Wochenende, 9./10. Dezember, wird sowohl ein Feldturnier (Samstag) mit 16 Mannschaften auf den drei Kunstrasenplätzen im Grütt als auch ein Hallenturnier am Sonntag mit zwölf Mannschaften in der Weiler Sporthalle an der Egerstraße ausgetragen.

Turnierchef Patrick Scheuermann (PS-Immobilien) will mit diesem außergewöhnlichen Fußballturnier den Nachwuchs in der Region begeistern: „Ich möchte den Kindern mit diesem Turnier die Möglichkeit bieten, sich mit Nachwuchsmannschaften von großen europäischen Vereinen zu messen.“ Peter Vogl, Inhaber des Lörracher Unternehmens Sportmüller, betont: „Dieses Nachwuchsturnier ist auch für mich eine Herzensangelegenheit und wird die Nachwuchsarbeit in der Region nachhaltig fördern.“

Möglich machte dieses hochkarätige Starterfeld Dominik Kiesewetter. Seiner unglaublich guten Vernetzung mit den Jugendabteilungen der europäischen Top-Klubs ist es zu verdanken, dass das Teilnehmerfeld keine Wünsche offen lässt. Mit Rat und Tat zur Seite stehen Dominik Kiesewetter Bernd Schleith, Frank Isemann (beide FV Lörrach-Brombach) und Ralf Merk (SV Weil).