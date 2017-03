Fußball Derby mit hohem Stellenwert

Dem Hochrhein-Derby am kommenden Sonntag zwischen Gastgeber TuS Efringen-Kirchen und dem FC Zell kommt am 23. Spieltag eine herausragende Bedeutung zu. Vor allem für Zell. Wenn das Schlusslicht das Duell mit dem TuS verliert, dürfte der Abstieg der Wiesentäler besiegelt sein.

Efringen-Kirchen. Allerdings ist auch beim Gastgeber die Stimmung nach der Niederlage beim direkten Abstiegs-Konkurrenten Wasser/Kollmarsreute gedämpft: „Die hat richtig geschmerzt und das Erreichen eines definitiven Nichtabstiegsplatzes in weite Ferne rücken lassen“, leidet Trainer Thomas Hauser mit seinem Team. Geärgert hat den TuS-Coach vor allem, dass seiner Mannschaft ein reguläres Tor kurz vor Schluss aberkannt wurde. „So hätten wir Wasser/Kollmarsreute auf Distanz halten können. Nun haben wir nur noch einen Zähler Vorsprung.“

Beide schielen auf den viertletzten Tabellenplatz

Vor allem der FC Zell, aber auch der TuS Efringen-Kirchen spekulieren darauf, dass am Saisonende aus der Landesliga, Staffel 2, statt vier nur drei Klubs absteigen müssen. Dieses Szenario könnte tatsächlich Wirklichkeit werden. Denn: Durch den Rückzug des FC Bötzingen, der in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga B neu starten muss, steigen in der nun 18 Klubs starken Verbandsliga Südbaden nur noch die letzten vier Vereine direkt ab. Von denen werden mit großer Wahrscheinlichkeit zwei in die Landesliga, Staffel 2, absteigen. Das sind wohl das abgeschlagene Schlusslicht SV Solvay Freiburg und der SV Waldkirch. Gefährdet ist aber auch noch der SV Endingen, der im Moment nur drei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz hat.

Gesetzt den Fall, es bleibt bei zwei Verbandsliga-Absteigern aus dem Bezirk Freiburg, dann steigen aus der Landesliga, Staffel 2, am Saisonende nur drei Vereine ab, wenn der „Zweite“ über die Aufstiegsrunde den Sprung in die Verbandsliga schafft.

Auch das kommende Derby macht keine Ausnahme: Die gravierenden Personalsorgen beim TuS Efringen-Kirchen sind nicht kleiner geworden. Sehr fraglich ist der Einsatz von Leistungsträger Stefan Hilpuesch, der in Wasser schon angeschlagen die Zähne zusammenbeißen musste.

Aber auch der FC Zell, der aktuell auf der Suche nach einem neuen Coach für die Spielzeit 2017/18 ist, kann im Rebland nicht in Bestbesetzung auflaufen. Kevin Keller, der bislang erfolgreichste Stürmer, fehlt wegen einer Gelb/Rot-Sperre. Aus privaten Gründen wird auch Trainer Tinh Ngo fehlen. Er wird von Co--Trainer Udo Gentile vertreten.

Mut macht dem Tabellenletzten die Tatsache, dass das Hinspiel im Brühlpark mit 3:1 gewonnen wurde. Der TuS setzt auf seine Heimstärke. Von den bislang ergatterten 20 Punkten holte Efringen-Kirchen deren 17 auf heimischem Geläuf.