Fußball Die Hoffnung schwindet

Von Uli Nodler

Ans Aufgeben denkt keiner beim FC Zell. Allerdings ist im Lager des Aufsteigers und aktuellen Schlusslichts nach der ernüchternden 0:1-Heimniederlage gegen den ebenfalls gefährdeten FSV Rheinfelden die Hoffnung auf ein Minimum gesunken. Nun gibt am kommenden Sonntag ab 15 Uhr im Brühlpark der VfR Hausen seine Visitenkarte im schönen Wiesental ab.

Zell im Wiesental. Mathias Agostini, Zells Sportlicher Leiter, redet nicht um den heißen Brei herum: „Trotz aller Durchhalteparolen scheint es nun so, dass die Mannschaft nicht die Qualität für den Ligaverbleib hat. Die Tabelle lügt nicht. Allerdings werden wir an unsere Chance weiterhin glauben, so lange der Klassenerhalt doch noch theoretisch möglich ist.“

Eigentlich ist das Wunder wohl nur noch möglich, wenn am Saisonende aus der Staffel 2 lediglich die letzten drei Klubs absteigen. So fehlen dem FC Zell aktuell auf den Viertletzten Efringen-Kirchen neun Punkte bei neun noch ausstehenden Pflichtspielen.

Der VfR Hausen ist nicht unbedingt der Lieblingsgegner des FCZ. In der Vorrunde kassierten die Wiesentäler in Hausen sieben Gegentore. „Da müssen wir uns bestimmt warm anziehen,“ erwartet Agostini einen Gegner, der die drei Punkte mitnehmen will. Hausen ist Siebter, hält sich quasi im Niemandsland der Tabelle auf. Nach oben und nach unten geht für die Fußballer aus dem Dorf vor den südlichen Toren Freiburgs nichts mehr.

Trainer Tinh Ngo muss in diesem Heimspiel lediglich auf Rotsünder Matthias Philipp verzichten. Er ist noch zwei Spiele gesperrt. Wieder dabei ist Jonas Krumm.

Es gibt aber auch noch durchaus positive Geschichten beim FC Zell. Aus dem Nichts sprang der mittlerweile 46 Jahre alte Kurt Schwald Mitte November vergangenen Jahres beim FCZ ins Rampenlicht. Für ein paar Spiele wollte Schwald, in den vergangenen Jahren einer der schillerndsten Figuren im Hochrhein-Fußball, angesichts der damaligen personellen Misere beim FC Zell aushelfen.

Inzwischen mauserte sich Schwald im Defensivverbund des Landesligisten zum Leistungsträger und wird wohl die ganze Saison durchspielen. Dieses Gebaren dürfte nahezu einmalig sein. Halt, einen hat es schon gegeben, der im hohen Fußballalter Großes geleistet hat. Die Rede ist von Burkhard Kubanczyk, der seinerzeit beim FV Lörrach, TuS Stetten und SV 08 Laufenburg große Momente erlebte.