Fußball Die Kommunikation ist mangelhaft

Lörrach (fas). In der Bezirksliga Hochrhein kann in dieser Spielzeit jeder jeden schlagen. Ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht diese These. Gleich sechs Mannschaften haben bislang sieben Zähler gesammelt. Der SV Jestetten und der an diesem Wochenende spielfreie Tabellenführer FC Schönau sind noch ohne Niederlage.

FV Lörrach-Brombach II (3.) - SV Buch (14.); So.; 15 Uhr: Vor Wochenfrist musste der FVLB II beim 1:3 in Wehr die erste Saisonniederlage hinnehmen. „Da war der Gegner in der zweiten Hälfte einfach besser als wir“, sagt Coach Tobias Jehle, der nun aber schon wieder nach vorne blickt: „Wir haben die Niederlage analysiert. Unser Fokus liegt nun ganz auf Buch. Die sind sehr unangenehm zu bespielen. Schlussendlich liegt es aber an uns.“

Patrick Sorg weilt noch im Urlaub. Bei Yannick Müller besteht der Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall.

FC Zell (6.) - TuS Efringen-Kirchen (9.); So.; 15 Uhr: In der vergangenen Runde trafen die beiden Teams noch in der Landesliga, Staffel 2, aufeinander. Die Bilanz war ausgeglichen. Beide Teams gewannen jeweils das Heimspiel. Zells Trainer Michael Schwald ist mit den ersten Auftritten seiner Mannschaft zufrieden: „Der Start hätte schlechter sein können. Mit einem Sieg am Sonntag können wir uns gar in der Spitzengruppe etablieren.“ Hinter den Einsätzen von Ralf Kiefer, Fabio Muto und Daniel Philipp steht ein Fragezeichen. Dario Muto ist wieder einsatzfähig. Dagegen verabschiedete sich Robin Wiessmer in den Urlaub.

Der TuS Efringen-Kirchen ist noch nicht in der Bezirksliga angekommen. „Wir haben keinen Akteur in unseren Reihen, der das Spiel organisieren kann. Alle sind still auf dem Platz, es wird nicht viel kommuniziert. Da vermissen wir einen Peter Wassmer doch sehr“, bemängelt Trainer Thomas Hauser. „Eine Rückkehr von Peter ist aktuell aber kein Thema.“

Jochen Bürgin ist wieder zurück im Team. Jonathan Arnold bekommt dagegen eine Pause. Er leidet an einer Achillessehnenreizung.

FC Wittlingen (10.) - FC Erzingen (12.); So.; 15 Uhr: Bei den Kandertälern fehlt die Konstanz in den Leistungen. Die Qualität, um vorne mitzuspielen, ist vorhanden. Doch das alleine reicht nicht aus. „Wir haben in dieser Saison bereits fünf Treffer nach einem ruhenden Ball kassiert. Wir sind da zu nachlässig“, ärgert sich FCW-Übungsleiter Tiziano Di Domenico. Den Tabellenplatz des Gegners bewertet Di Domenico indes nicht. „Erzingen verfügt über eine gute Offensive. Wir sind gefordert, ansonsten müssen wir den Blick wieder nach unten richten.“ Florian Herr fehlt aufgrund einer Zerrung. Manuel Meier ist noch angeschlagen. Richard Lorenz und Salvatore Di Mattia weilen im Urlaub.

VfR Bad Bellingen (13.) - FC Schlüchttal (7.); Sa.; 16 Uhr: „Es wird Zeit für den ersten Sieg“, macht VfR-Trainer Werner Gottschling deutlich. Gegen Schönau und Efringen-Kirchen lieferten die Markgräfler jeweils ein Torfestival ab. Unterm Strich sprangen dort nur zwei Zähler heraus. Zu wenig für das Spitzenteam. „Kleinigkeiten passen noch nicht. Wir dürfen keine Geschenke mehr verteilen. Die Jungs müssen sich nun endlich belohnen.“

Bis auf Adrian Grotzinger und Tim Weber stehen Gottschling alle Spieler zur Verfügung.