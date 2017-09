Fußball Die letzte Konsequenz fehlt

Von Uli Nodler

Immerhin der erste Punkt in der Fremde: Der FV Lörrach-Brombach trennte sich am Samstag vom FC Bad Dürrheim mit 1:1. Unter dem Strich kann FVLB-Trainer Ralf Moser mit dem Unentschieden leben: „Es war mehr drin. Wir hatten die Chance, das Spiel zu gewinnen. Aber auch der Gegner besaß hochkarätige Möglichkeiten. Deshalb geht die Punkteteilung in Ordnung.“

Bad Dürrheim. Zu den Besten auf dem Platz zählten auf beiden Seiten die Torhüter. Vor allem in der zweiten Halbzeit hatten sie ihre großen Auftritte. Zunächst war es Gastgeber-Keeper Jonas Knapp, der mit tollen Reflexen gegen Nils Mayer und Buba Ceesay einen Rückstand verhinderte. Aber auch Dominik Lüchinger bewahrte seine Mannschaft später dann mit zwei spektakulären Paraden vor dem zweiten Gegentreffer.

Zunächst lief es wie geschmiert für den FVLB, der die Schwäche der Bad Dürrheimer bei Standardsituationen clever ausnutzte: Mittelfeldmann David Pinke war nach einem Freistoßball zur Stelle, und der FV Lörrach-Brombach führte nach fünf Minuten mit 1:0. Die Gäste waren zwar über weite Strecken tonangebend, spielten vorne wie hinten aber nicht mit der letzten Konsequenz, um am Ende das Spielfeld als Sieger zu verlassen. „Wir sind in der Abwehr diesmal nicht gut gestanden, boten dem Gegner immer wieder Räume an. Und offensiv kam der entscheidende Pass heute viel zu selten an. Da wurden viel versprechende Angriffe nicht sauber zu Ende gespielt“, so Moser.

Drei Minuten nach der Pause ließen die Gäste einen Pass in die Schnittstelle zu. Der Bad Dürrheimer Sime Fantov lief alleine aufs FVLB-Tor zu und ließ Dominik Lüchinger mit einem platzierten Flachschuss keine Abwehrchance.

Nach einer Stunde musste Nils Mayer verletzt ausgewechselt werden. Der Mittelstürmer hatte sich in einem Zweikampf eine Platzwunde zugezogen. Zur Behandlung musste er ins Krankenhaus, konnte dann aber wieder mit der Mannschaft nach Hause fahren. Für Mayer kam Andreas Lismann, dem aber trotz der einen oder anderen guten Einschussmöglichkeit das zweite Tor auch nicht gelang.

In der Schlussphase hatte der FV Lörrach-Brombach sogar einen Mann mehr auf dem Platz, weil Nico Tadic in der 85. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. In Überzahl war der Aufsteiger drückend überlegen, doch die aufopferungsvoll kämpfenden Bad Dürrheimer ließen keinen Treffer mehr zu.