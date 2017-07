Fußball Die nötige Fitness holen

s„Wir wollen wieder, dass die Menschen uns gerne zu sehen. Wenn uns das gelingt, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass es auch sportlich ordentlich läuft“, lässt der Pressesprecher des SC Freiburg, Sascha Glunk, wissen. Mit dieser Zielsetzung geht der Bundesligist aus dem Breisgau in die neue Runde. Heute wird zum ersten Mal getestet, und zwar im Grütt.

Von Mirko Bähr

Freiburg. Am Montag startete für die SCF-Profis die schweißtreibende Vorbereitung, heute Abend steigt nun schon der erste Test. Ab 18 Uhr wartet Verbandsliga-Neuling FV Lörrach-Brombach auf die Schützlinge von Christian Streich (siehe nebenstehendes Interview). Das Match auf dem saftigen, bestens in Form gebrachten Naturrasen vor dem FVLB-Clubheim wird wohl rund 3000 Zuschauer anlocken.

Spielzeit „Ein Spiel dauert 90 Minuten“, hatte einmal Kult-Bundestrainer Sepp Herberger gesagt. Aber nicht dieses. Der SCF trat mit dem Wunsch an den Gastgeber heran, die Spielzeit zu verlängern. Statt zweimal 45 Minuten geht es heute viermal 30 Minuten zur Sache.

Und das hat seinen Grund: „Durch die Qualifikationsspiele der Europa League verschiebt sich die Planung. Wir müssen ziemlich früh wieder in den Wettkampf und wollen den Jungs davor so viel Möglichkeiten wie möglich geben, sich entsprechend vorzubereiten und sich die Fitness aus den Spielen zu holen“, erklärt Glunk unserer Zeitung.

Bedeutung Sportlich, so Glunk, stehe man natürlich ganz am Anfang der Vorbereitung. „Aber die Trainer wollen schon sehen, dass sich die Jungs auch in diesen Spielen vernünftig präsentieren.“

Fannähe In erster Linie steht aber sicherlich die Nähe zu den Fans. „Es ist doch erst mal schön, sich in der Region zu zeigen. Wir haben so viele Zuschauer, die aus Lörrach, Offenburg oder vom Bodensee alle 14 Tage zu uns kommen. Da ist es gut, wenn wir einmal im Jahr auch zu ihnen kommen“, lässt der Pressesprecher wissen.

Neuzugänge Zum Auftakt waren neue Gesichter im Kader Fehlanzeige. Gestern nun gab der Sportclub die Verpflichtung Philipp Lienharts bekannt. Dennoch ist der SCF insgesamt sehr zurückhaltend. „Sicherlich wird es noch Neuzugänge geben, aber das Rad dreht sich gerade ziemlich schnell, und es sind unglaubliche Summen im Spiel. Wir haben in Freiburg eine Verantwortung, keine verrückten Dinge zu tun, denn wir haben hier keine großen Investoren, die es Jahr für Jahr wieder ausgleichen, wenn es nicht läuft“, erklärt Glunk.

Europa League Im Breisgau behält man in Sachen Transfers trotz der Abgänge der Leistungsträger Maximilian Philipp und Vincenzo Grifo die Ruhe, auch wenn die kommende Runde eine enorme Herausforderung darstellen könnte, wenn sich die Freiburger den Platz in der Europa League ergattern sollten. „Erst einmal hat sich die Mannschaft diese Spiele verdient, weil sie in der vergangenen Saison Außergewöhnliches geleistet hat“, so Glunk. Sollte man sich für die Europa League qualifizieren, bedeute das aber auch, dass der SCF bis Weihnachten fast durchgängig englische Wochen habe. „Damit müssen wir dann klarkommen. Wie schwierig das ist, hat man in der vergangenen Saison bei Vereinen mit ganz anderen Möglichkeiten gesehen“, weiß Sascha Glunk genau.