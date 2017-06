Fußball Die Sache mit dem blauen Wunder

Welche Teams nehmen den Umweg Relegation? Die Antwort gibt es gegen 19 Uhr, wenn die Partien des letzten Spieltags der Kreisliga A-West abgepfiffen werden. Der FC Hauingen und der SV Todtnau streiten sich um den einen Platz, der die Aufstiegsspiele nach sich zieht. Im Tabellenkeller sind noch vier Teams im Kampf um zwei Bonus-Spiele im Rennen. Wer darf weiter vom Ligaverbleib träumen?

Von Fabian Schreiner

Lörrach. Logisch. Den zweiten Tabellenplatz möchte sich der FC Hauingen nun nicht mehr nehmen lassen. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf den Dritten SV Todtnau.

Doch ein Spaziergang wird das Spiel für die Hess-Elf beim TuS Kleines Wiesental mit Sicherheit nicht. „Das wird noch mal richtig schwer. Die Todtnauer sorgen vermutlich mit einem Biervorrat für eine Extra-Motivation beim TuS. Dennoch ist unser Selbstbewusstsein gestiegen. Wir sind alle heiß darauf, in die Relegation einzuziehen“, lässt FCH-Trainer Maik Hess wissen.

In der Relegation wartet der FC Schlüchttal

Sollte es heute Nachmittag kein „blaues Wunder“ geben, geht die Reise von Coach Hess mit dem FCH noch etwas weiter. In der Relegation würde es für den A-West-Vertreter gegen den FC Schlüchttal aus der Ost-Staffel gehen. „Darauf schauen wir aber erst am Sonntag wieder. Wir sollten nicht schon zu weit in die Zukunft denken.“

Die vermeintlich einfachere Aufgabe hat der SV Todtnau vor sich: Er empfängt im Aufstiegsrennen vor heimischem Anhang Schlusslicht SG Niederhof/Binzgen. Nach der Niederlage in Hauingen vor Wochenfrist sind die Chancen auf die Aufstiegsspiele aber rapide gesunken. „Die Chancen liegen bei zehn Prozent“, betont SVT-Vorsitzender Matthias Wissler. Nichtsdestotrotz geht Wissler mit der Situation gelassen um: „Sollte es unterm Strich Platz drei werden, ist das nicht so dramatisch und kein Beinbruch für uns.“

Die Gäste aus Niederhof hoffen derweil auf ein kleines Fußball-Wunder. Die direkte Konkurrenz darf nämlich nicht gewinnen. Zudem braucht die SG selbst einen „Dreier“ in Todtnau.

Etwas besser sieht die Situation beim SV Istein aus. Nur ein Zähler fehlt dem Team vom „Klotzen“ auf den SV Schwörstadt, der derzeit den Abstiegsrelegationsplatz inne hat. Allerdings haben die Rebländer die schlechteste Tordifferenz (-38) aller Kellerkinder. Heute geht’s zuhause gegen Huttingen. „Da ist ein Sieg auf alle Fälle machbar. Wir müssen auf uns schauen. Es macht wenig Sinn, auf die anderen Plätze zu blicken“, erklärt Isteins Vorsitzender Steffen Lucassen. Falls es letzten Endes aber doch zum Abstieg kommen sollte, werden in Istein die Lichter nicht ausgehen. „Klar wäre ein Abstieg ärgerlich. Das haben wir uns alle anders vorgestellt. Es würde aber keine Welt zusammenbrechen.“

Der SV Schwörstadt um den scheidenden Übungsleiter Urs Keser rangiert aktuell auf Relegationsplatz 13. Um diese Position über die Ziellinie zu bringen, braucht es im Derby beim SV Karsau drei Punkte. So die Rechnung von Keser: „Wir müssen siegen. Ich gehe fest davon aus, dass Weil III gegen Degerfelden gewinnt. Ich hoffe nur, dass sich die Degerfeldener nicht abschießen lassen, da die Tordifferenz noch von Bedeutung werden kann.“

Trotz der brisanten Aufgabe im Derby gibt sich Keser, der um den Einsatz von Kapitän Christian Weber bangt, zuversichtlich. „Wir können den Schwung aus dem Istein-Spiel mitnehmen. Außerdem stehen wir im Gegensatz zu Karsau voll unter Anspannung. Für die geht’s ja um nichts mehr.“

Punktgleich mit Schwörstadt ist der SV Weil III. Mit einem Heimsieg gegen den FV Degerfelden und Schützenhilfe aus Karsau kann es für Trainer Franco Viteritti & Co. doch noch ein Happy-End geben. Sollten die Bonus-Spiele erreicht werden, würden die Nonnenholz-Kicker nach jetzigem Stand in zwei Duellen auf den SV Eschbach treffen. Aber auch der FC Grießen (33 Punkte) und der SV Berau (36 Punkte) sind in der Kreisliga A-Ost noch in der Verlosung.

Streule verspricht keinen „Larifari-Fußball“

„Sollte uns der Einzug in die Relegation gelingen, stehen die Chancen nicht schlecht. Das sind alles machbare Gegner“, blickt Viteritti voraus. Auf Geschenke der Gäste aus Degerfelden dürfen die Grenzstädter überdies nicht hoffen: „Wir werden die Saison nicht ausklingen lassen und keinen Larifari-Fußball auf den Platz bringen“, versichert FVD-Spielertrainer Patrick Streule.

Für Meister FC Bosporus Weil ist das letzte Spiel beim FC Hausen bedeutungslos. Der FV Fahrnau empfängt den TuS Lörrach-Stetten. Der SV Schopfheim verabschiedet sich mit einem Auswärtsspiel gegen den FC Steinen-Höllstein in die Pause. Und beim Heimteam verabschiedet sich Coach Michael Gessner, der das Team nach der Winterpause zum Ligaerhalt führte, in den Trainer-Ruhestand.

Tabellensituation 2. FC Hauingen 80:42 63 3. SV Todtnau 69:36 61

.... 13. SV Schwörstadt 35:60 25 14. SV Weil III 42:73 25 15. SV Istein 46:84 24 16. SG Niederhof 36:66 23