Fußball Effizienz schlägt Dominanz

Von Uli Nodler

Der Bann ist gebrochen: Ausgerechnet im prestigeträchtigen Duell gegen den FC Auggen feierte der FV Lörrach-Brombach seinen ersten Auswärtssieg in dieser Verbandsliga-Saison. Der Aufsteiger schlug gestern die gastgebenden Kicker aus dem Markgräfler Dorf mit 2:1. Effizienz schlägt Dominanz: So kann man die 94 aufregenden Minuten auf einen Nenner bringen.

Auggen. Keine Frage: Dieser „Dreier“ war sicherlich ein wenig glücklich. So haderte Auggens Trainer Enzo Minardi nach dem Schlusspfiff mit sich und der Welt: „Die bessere Mannschaft hat heute verloren.“ FVLB-Coach Ralf Moser sah das natürlich etwas differenzierter: „Die Jungs haben dagegengehalten und sich nicht von der Robustheit des Gegners beeindrucken lassen.“

Der FC Auggen ist in diesem oberrheinischen Kräftemessen einmal mehr an seiner unterirdischen Chancenverwertung gescheitert. Auf diesem Gebiet konnte sich der FCA in diesem Match eine große Scheibe vom FV Lörrach-Brombach abschneiden.

Der Aufsteiger hatte vor der Pause nur zwei richtig gute Torgelegenheiten. Und die nutzte der FVLB auf dem Kunstrasenplatz zu einer komfortablen 2:0-Führung.

Das 1:0 in der 16. Minute fiel nach dem ersten Eckball für die Gäste. Patrice Glaser, der Mann für die Standards beim FVLB, bediente mit einem flach und scharf getretenen Eckball den am rechten Strafraumeck lauernden Daniel Briegel. Und der Flügelstürmer hämmerte die Kugel aus 16 Metern mit Schmackes in die Maschen. FCA-Keeper Elias Kiefl war völlig machtlos. Sechs Minuten später nutzte der Aufsteiger einen Auggener Fehlpass gnadenlos aus. Mittelstürmer Andreas Lismann steckte den Ball auf Briegel durch, der via Innenpfosten auf 2:0 erhöhte.

Vor den beiden Gästetoren vergab die Heimelf durch Sturmspitze Bastian Bischoff (1.) sowie zweimal Linksaußen Matthias Dold (10./13.) hochkarätige Einschussmöglichkeiten.

Auggen brauchte eine Viertelstunde, um den Schock des Rückstands zu verdauen. Doch das Unvermögen im Abschluss klebt den Gastgebern weiter an den Füßen. Bischoff (29./37.) scheiterte zweimal an Torwart Dominik Lüchinger. Er und Abwehrspieler Roberto Billeci (28.) verhinderten des Weiteren mit großem Einsatz einen Auggener Treffer.

Moser wechselte zur Pause zweimal aus. Er nahm Kapitän Sergej Triller runter, weil er Gelb-Rot gefährdet war. Zudem machte Mirco Böhler wegen muskulärer Probleme Platz. Patrick Keller und Lucas Thiel rückten ins Team. An der Überlegenheit des FCA änderte sich nichts.

Und dann zeigte der gut leitende Unparteiische Luca Gille (Kuppenheim) in der 51. Minute auf den Punkt im FVLB-Strafraum, weil Billeci Dold zu Fall gebracht hatte. Auch diese Riesenchance ließ Auggen links liegen, weil Mario Paolillo beim Elfmeterschuss kläglich versagte. Lüchinger hielt den schwach geschossenen Ball sogar fest.

In der 65. Minute fiel der Anschlusstreffer aber doch noch. Nach einem Freistoß köpfte Steffen Reinecker unbedrängt zum 1:2 ein. Turbulent ging’s dann in der letzten Viertelstunde im Strafraum des FVLB zu. Doch mit vereinten Kräften und einem dreimal grandios reagierenden Dominik Lüchinger brachte der FV Lörrach-Brombach den 2:1-Vorsprung über die Zeit.