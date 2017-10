Fußball Ein Elfer, der die Runde macht

„Fairness ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Sports im allgemeinen und damit auch des Fußballs. Vereine besitzen soziale Kompetenz, gerade das Mannschaftsspiel Fußball prägt die Entwicklung junger Menschen“, lässt Steffen Fante, selbst Schiri und Schriftführer des Verbands-Schiedsrichter-Ausschusses, wissen. Der Neuenburger hat sich mit dem Zeller Referee Luigi Satriano unterhalten. Er pfiff die eine Partie der Oberliga Baden-Württemberg, die auch dank der Sozialen Medien für internationale Aufmerksamkeit sorgte.

Neuenburg/Zell (pd). Es seine eine „bemerkenswerte Fair-Play-Aktion gewesen, so Fante. Steffen Wohlfahrt vom FV Ravensburg, der früher für den SC Freiburg gegen das runde Leder trat, schoss einen Strafstoß im Spitzenspiel gegen den FV Bissingen absichtlich neben das Tor. Zu diesem Zeitpunkt führte sein Team nur knapp mit 1:0. Wie kam es dazu? Und wie sah Satriano diese Aktion?

Ich als Schiedsrichter war ja nur indirekt im Mittelpunkt. Bei dieser Szene ging es ja hauptsächlich um den Schützen. Mit Sicherheit ist es nicht alltäglich, dass über ein Oberliga-Spiel von mir im Nachhinein so ausführlich berichtet wird und man von Freunden, Arbeitskollegen und Kunden über diese Fair-Play-Aktion angesprochen wird.

Ich habe so entschieden, wie ich es auch wahrgenommen habe. Mit dem Ball war bereits schon längere Zeit gespielt worden. Nach einem Eckstoß des FV Ravensburg wurde der Ball in den Strafraum des FSV Bissingen geschlagen. Der Spieler des FSV nahm den Ball mit dem Fuß an, dieser sprang daraufhin nach oben, und plötzlich nahm ihn der Spieler einfach in die Hand. Im ersten Moment habe ich mich schon gefragt, was der Spieler da eigentlich macht. Für mich war aber schnell klar, dass dies ja eine Regelwidrigkeit darstellt. Ich pfiff und entschied auf Strafstoß, lief in den Strafraum und rief dem Spieler zu, warum er eigentlich den Ball in die Hand nehme. Die Antwort: „Ich dachte, der Ball ist platt“. Dies bekräftigte natürlich meine Entscheidung, dass es sich hierbei um ein absichtliches Handspiel handelte.

Für mich war der Ball sowohl vor als auch bei und nach der Aktion in Ordnung. Ich habe weder eine Beschädigung noch ein Platzen des Balles oder Ähnliches wahrgenommen. Weder der Spieler noch die Mitspieler kamen auf mich zu, um mich über irgendwelche Beschädigungen am Ball aufmerksam zu machen. Hätte ich eine Beschädigung wahrgenommen oder diese Beschädigung wäre für mich hör- und/oder sichtbar gewesen, hätte es mit Sicherheit auch die Möglichkeit auf Schiedsrichter-Ball gegeben, da ja mit einem kaputten Ball nicht weitergespielt werden kann.

Als sich Wohlfahrt den Ball zum Schuss bereit gelegt hatte, bin ich kurz auf ihn zugegangen. Ich habe ihm gesagt, dass es aufgrund des Handspiels für mich ein Strafstoß ist. Aber er könne ja selbst entscheiden, was er nun machen möchte. Würde er den Ball absichtlich neben das Tor schießen, würde ich eine Fair-Play-Meldung veranlassen. Er schoss absichtlich vorbei. Wohlfahrts Reaktion zeigt Größe. Dass eine Fair-Play-Aktion in den unteren Spielklassen des Öfteren vorkommt, ist bekannt, aber in den oberen Spielklassen, in denen es auch um viel geht, ist es beileibe nicht gang und gebe.

Da diese Aktion sowohl durch die sozialen Medien ging, in den Zeitungen stand als auch im TV gezeigt wurde, bin ich auch sehr oft darauf angesprochen worden. Von Arbeitskollegen bin ich nach Ausstrahlungen in der SWR-Landesschau und im ARD-Morgenmagazin gleich angehauen worden.

Ich bin mittlerweile 14 Jahre Schiedsrichter, aber sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt. Dies ist aber der Beweis, dass es in unserem Hobby nicht langweilig wird und es immer wieder Überraschungen gibt.

Im Sport geht es ja oft in erster Linie um Erfolge. Viele möchten bei Veranstaltungen nicht nur teilnehmen, sondern auch gewinnen. Ich finde Fair-Play im Sport wichtig, da eine kleine Geste für viel Aufmerksamkeit sorgen kann – und das sowohl für jeden Einzelnen, als auch die Mannschaft, den Schiedsrichter oder die jeweilige Sportart. Die Aktion in Ravensburg ist der beste Beweis dafür.

n Diese nicht alltägliche Szene gibt es als Video im Internet unter https://www.youtube.com/watch?v=ew6b9JaolUE

Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man als Schiedsrichter so im Blickpunkt des Geschehens steht?

Wie hast du denn die Aktion gesehen? Hattest Du keine andere Möglichkeit, zu reagieren?

Wieso gab es denn keinen Schiedsrichter-Ball?

Und dann trat Steffen Wohlfahrt zum Handelfmeter an?

Was gab es für Reaktionen aus deinem Umfeld?

Hast du so etwas eigentlich schon mal erlebt?

Wie wichtig ist für Dich Fair-Play im Sport?