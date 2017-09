Fußball Ein hartes Stück Arbeit

Von Mirko Bähr

Wittlingen. Nach dem prestigeträchtigen Derby muss sich die SG Wittlingen-Wollbach erneut beweisen. Diesmal gegen ein echtes Top-Team der Verbandsliga. Beim TSV Alemannia Freiburg-Zähringen geht es am Sonntag, 15 Uhr, zur Sache.

„Der Gegner ist richtig stark, der wird eine gute Rolle spielen“, ist sich der Sportliche Leiter Marcus Reichenbach sicher. „Wir fahren aber nicht dahin, um die Punkte freundlich abzugeben“, hält er gleich fest. Hoffnung macht ihm dabei die Tatsache, dass sich die SG gerne dem Gegner anpasse, was die Spielfreude und die Leidenschaft anbelange. „Und das ist ja ein richtig guter Gegner.“

Über einen Zähler wären er und Coach Werner Reich nicht unglücklich, aber bis dieser in trockenen Tüchern sei, werde es ein hartes Stück Arbeit. Gerade in der Defensive gelte, es noch konzentrierter bei der Sache zu sein und dem Gegenspieler kein Platz zu lassen. Wenn es einen Punkt gebe, mit dem man im Derby nicht ganz einverstanden gewesen wäre, dann dieser. So habe man nämlich den FC Hochrhein nach einer eigenen 2:0-Führung erst wieder ins Spiel zurückgebracht. „Da darf man nicht grob fahrlässig agieren. Das ist elementar, um in Zähringen zu bestehen“, weiß Reichenbach. Immerhin kann man am zweiten 2. Spieltag aus dem Vollen schöpfen. „Das hört sich gut an, aber bei unserem kleinen Kader auch sehr, sehr wichtig“, erklärt der Sportchef.

Gerne blickt er auf die Begegnung dieser beiden Teams vor eineinhalb Jahren zurück, als die SG Wittlingen-Wollbach in der 90. Minuten schier aussichtslos mit 0:2 im Hintertreffen lag, dann aber doch noch in letzter Sekunden zurückkam. „In der 91. Minute machen wir den Anschluss und in der 92. den Ausgleich. Das war ein unbeschreibliches Erlebnis“, sagt Reichenbach. Ein Erlebnis, das sicher auch der Gegner noch im Hinterkopf abgespeichert hat. „Die wissen nun auch, dass man gegen nicht nur 90, sondern 95 Minuten voll dabei sein muss.“