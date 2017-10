Fußball „Ein neues Gefühl“

Von Mirko Bähr

Die Null steht: Der SV Weil hat in den jüngsten beiden Partien keinen Gegentreffer kassiert. Es scheint, als habe Coach Tobias Bächle die enormen Lücken in der Hintermannschaft stopfen können. Eine echte Bewährungsprobe steht der Defensive im Heimspiel gegen den spielstarken Freiburger FC II bevor.

Weil am Rhein. „Ein ganz neues Gefühl“, freut sich auch der SVW-Trainer. Die akribische Trainingsarbeit macht sich scheinbar bezahlt. „Wir gehen in die Zweikämpfe und arbeiten auch taktisch als Mannschaft viel besser gegen den Ball“, hat Bächle festgestellt. Bei der Niederlage gegen Waldkirch sah man erste positive Aspekte, gegen Freiburg-St.Georgen (4:0) und in Au-Wittnau (0:0) hielt man den eigenen Kasten sauber.

„Stehen wir stabil, dann wird die Chance größer zu punkten“, erklärt Bächle. Auch gegen den Freiburger FC II wird das seine Gültigkeit haben. „Es ist natürlich immer eine Frage, wer da in der Zweiten aufläuft. Klar ist, dass das alle gut ausgebildete Jungs sind. Wir müssen wieder unsere schnellen Stürmer ins Spiel einbeziehen“, sagt Bächle, der auch gegen den Tabellenfünften wieder punkten möchte. „Wichtig ist, das wir wieder die Null halten, denn vorne sind wir immer für ein Tor gut.“

Allerdings: Bächle muss die Abwehrkette umstellen. So sitzt Innenverteidiger Daniel Mundinger nur auf der Tribüne. Er sah am vergangenen Wochenende die Gelb-Rote Karte. „Er wird uns auch als Typ fehlen. Daniel ist ein Führungsspieler und bot zuletzt Top-Leistungen“, lässt der Trainer wissen. Für ihn rückt wohl Hannes Kaiser in die Startformation.

Und wer steht im Tor? Igor Dodik oder Christoph Düster? Bächle hat die Qual der Wahl. Dodik bekam in Au-Wittnau nochmals die Chance, sein Können zu zeigen. Und er machte seinen Job ohne Fehl und Tadel. „Wir werden das intern besprechen.“