Fußball Ein richtungsweisender Krisengipfel

Von Fabian Schreiner

Es geht um ganz schön viel zwischen der Spvgg. Brennet-Öflingen und dem FC Wittlingen am Sonntag ab 15 Uhr. Beide Teams stecken tief im Tabellenkeller und haben bislang nur zwei Siege einfahren können. Wem gelingt die Trendwende?

Wehr-Öflingen. Die glorreiche Rückserie der vergangenen Runde ist bei der Spielvereinigung schon längst in den Hintergrund gerückt. Die Realität heißt Abstiegskampf. Trainer Urs Keser hat keinen einfachen Job vor der Saison begonnen. Die Trainingsbeteiligung war wochenlang mau. „Bis zur Winterpause wollen wir uns so gut es nur geht durchbeißen.“

Noch ist der Abstand ans rettende Ufer allerdings in Reichweite. Deshalb blasen die Verantwortlichen auch kein Trübsaal. „Ich bin guten Mutes. Gegen Laufenburg haben wir das Spiel gedreht. Das war ein Anfang. In Erzingen haben wir eine Stunde mitgehalten“, betont Coach Keser. Der FC Wittlingen hat am Dienstag die vierte Niederlage in Folge kassiert. Nur sieben Zähler sind auf dem Konto – zu wenig für die Kandertäler. Vor dem Saisonstart wurden die Schützlinge von Trainer Tiziano Di Domenico hochgelobt. Doch die Tabelle lügt nicht. Momentan braucht sich der FCW mit keinen höher gesteckten Zielen zu beschäftigen. „Die Luft wird Woche für Woche dünner. Wir müssen die Situation annehmen“, sagt Di Domenico. Gegen Lörrach-Brombach boten die Wittlinger eine ordentliche Partie. „Diese Leistung gilt es nun, zu bestätigen.“ Ein großes Problem des FCW ist die Chancenverwertung. „Da lassen wir zu viele aus“, bemängelt der Übungsleiter.

Die größte Baustelle in Brennet ist die Defensive. 33 Gegentore in neun Partien sind schlicht zu viele. „Wir müssen die individuellen Fehler abstellen“, betont Keser. Tore schießt das Schlusslicht so gut wie immer. „Würden wir weniger Gegentore bekommen, stünden wir weiter oben“, weiß Keser, der auf Silvio Fratamico verzichten muss.

Indes macht sich Di Domenico keine Sorgen um seinen Trainerstuhl. „Ich spüre das Vertrauen von der sportlichen Leitung. Auch mit den Jungs passt alles.“ Doch bei einer erneuten Pleite im Krisenspiel könnte sich die Lage zuspitzen. Nun fehlt auch noch Alexander Herbst. Der Stürmer ist gesperrt. Dafür kehrt Florian Herr zurück.

Beide Mannschaften strotzen nicht vor Selbstvertrauen. Doch der Negativlauf muss nun beendet werden. Ansonsten heißt es auch in den kommenden Wochen und Monaten Abstiegskampf. Davor warnte Di Domenico von Beginn der Runde. So schnell wie möglich sollte gepunktet werden. Bislang hat das noch nicht funktioniert.