Fußball Ein richtungsweisendes Duell

Umfrage

Dieselverbot

Ich begrüße das Vorgehen. Bei Feinstaubalarm sollten keine Dieselfahrzeuge mehr fahren dürfen. Ich bin gegen den Beschluss. Das hat negative Folgen für viele Unternehmen, die Dieselfahrzeuge in ihrem Fuhrpark haben. Das temporäre Verbot sollte nach Möglichkeit auf weitere Städte ausgeweitet werden.

In unserer Umfrage wollen wir von unseren Lesern erfahren, was sie von dem Beschluss der Landesregierung halten, ab 2018 ein Fahrverbot für viele Dieselfahrzeuge in der Landeshauptstadt einzuführen. Auslöser ist die starke Belastung der Luft mit Schadstoffen.