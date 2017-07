Fußball Einige Fehlverhalten und Verstöße

Viel Erfreuliches, aber auch jede Menge Nachdenkliches hatte Harald Fengler, seit zehn Jahren Bezirksjugendwart, beim jüngsten Bezirksjugendtag in Jestetten, an dem Vertreter von 84 Vereinen teilnahmen, parat. „Die Arbeit bereitet mir nach wie vor Freude“, erklärte der für weitere zwei Jahre einstimmig gewählte Bezirksjugendwart.

Von Gerd Lustig

Jestetten. Bedenklich sind für ihn indes die nach wie vor hohe Zahl an Urteilen wegen Fehlverhalten und Verstößen. Mit knapp 700 Urteilen durch den Vorsitzenden des Bezirkssportgerichts der Junioren, Werner Bolte (siehe separater Artikel), ist die Zahl seit Jahren konstant hoch. „Vieles ist für mich unverständlich und nicht nachvollziehbar“, kommentierte Fengler.

Teammeldungen Die Zahl der Mannschaften, die in den diversen Jugendklassen am Spielbetrieb teilnahmen, ist leicht auf 572 gesunken (Vorjahr 587) und liegt damit auf dem Niveau der Saison 2013/14. Während die Zahlen bei den A- und B-Junioren konstant blieben, sind die Meldungen bei den C-Junioren deutlich nach unten gegangen. 120 Teams (Vorjahr 129) nahmen an der Pokalrunde teil. Im kommenden Spieljahr wird es den Bezirkspokal auch für die D-Junioren geben.

Überbezirklich In der höchsten Liga hatten vergangene Saison die B-Junioren des FV Lörrach-Brombach gespielt, der direkte Abstieg aus der Oberliga konnte indes nicht vermieden werden. Besser machten es die B-Juniorinnen des ESV Waldshut, die auf dem neunten Platz die Oberliga halten konnten. Durcheinander gewirbelt haben die Spielpläne und Staffeleinteinteilungen für die kommende Saison die Abstiege im B-Juniorenbereich des SV Nollingen und der SG Schönau. Der FC Wittlingen hatte die Landesliga bereits vorzeitig verlassen. „Dadurch gab es vier Absteiger in der Bezirksliga“, so Fengler.

Abmeldungen Als viel zu hoch stuft der Bezirksjugendwart die Zahl der Abmeldungen von Mannschaften ein, nämlich 34, davon acht bereits vor der Saison und 26 in der laufenden Runde. „Mit lediglich 13 Spielern einer A-Jugend kann ich doch nicht in die Saison gehen“, mahnte er. Zwangsabgemeldet werden mussten – nach drei Spielabsagen – die Teams aus Lottstetten und Friedlingen.

Spielgemeinschaften Als „extrem schlimm“ bezeichnete Fengler schließlich das Thema SG-Anträge. Denn bei 80 Prozent der Anträge seinen keine beschrifteten Rückumschläge dabei gewesen. „Das macht enorm viel Arbeit, und ich werde das künftig nicht mehr machen“, ließ er wissen.

. Mädchenreferent Fritz Trefzger, der das Amt im Vorjahr von Verena Bastian übernommen hatte, berichtete vom guten Erfolg der Einführung der halbjährlichen Staffel- und Dialogtage. Es gab einen „Tag des Mädchenfußballs“ beim ESV Waldshut und ein Schnuppertraining mit Abnahme des DFB-Abzeichens. Leider gab es keinen Spielbetrieb im Bezirk im Bereich der D-Juniorinnen. Der FC Wittlingen und der FC Schönau kickten daher im Bezirk Freiburg mit, wobei Schönau Staffelsieger wurde. Stolz ist er vor allem auf die B-Juniorinnen des ESV Waldshut, die den Klassenerhalt in der Oberliga geschafft haben. Zudem bestritten sie das SBFV-Pokalfinale gegen den SC Freiburg.

Jung-Schiedsrichter Obmann Marco Brendle (Freiburg) bedauerte, dass die Zahl der Jung-Schiedsrichter (aktuell 13 im Osten und 16 Westen) im Bezirk weiter abgenommen hat. Weil die Schiris meist selbst noch Fußball spielten, würden auch vermehrt Spielaufträge zurückgegeben. „Leider lässt nach wie vor das Verhalten einiger Trainer und Zuschauer sehr zu wünschen übrig“, monierte er in seinem Bericht. Erfreulich wiederum: Die Jung-Schiris haben den Wettbewerb beim Schülerlehrgang in Saig gewonnen. Als Belohnung durften sie beim Zweitligaspiel des VfB Stuttgart gegen Erzgebirge Auge dabei sein.

Wahlen Die Wahlen im Vorstand des BJA brachten folgendes Ergebnis: Harald Fengler (Bezirksjugendwart), Werner Bolte (Vorsitzender Bezirkssportgericht der Junioren), Fritz Trefzger (Mädchenreferent) sowie die Staffelleiter Dirk Hüller (Bad Säckingen), Andreas Kornprobst (Minseln), Armin Schauer (Huttingen), Harald Vetter (Jestetten), Patrick Da Rugna (Rheinfelden), Dirk Schäuble (Ühlingen), Fritz Trefzger (Schopfheim) und Verena Bastian (Rümmingen, Pokal/Halle). Die bereits erfolgten Wahlen des Jung-Schiedsrichter-Obmanns Marco Brendle wurden ebenso bestätigt wie jene der Schulfußballbeauftragten Thomas Schmitt (Lörrach), Michael Winzer (Lörrach) und Armin Wolf (Zell).

Ausblick Der nächste Bezirksjugendtag findet am 13. Juli des kommenden Jahres statt. Ausrichter ist der FSV Rheinfelden.