Fußball Erst der Viererpack, dann ein Krampf

Bad Bellingen (nod). Der VfR Bad Bellingen hat sich am Samstag sein Oktoberfest in der Vereinsgaststätte mit einem 5:2 (3:0)-Erfolg gegen den SV Buch versüßt. Mann des Bezirksliga-Spiels war Tim Siegin, der vier der fünf VfR-Tore erzielte. Der Torjäger musste allerdings nach 65 Minuten wegen eines Krampfes in der Waden-Muskulatur ausgewechselt werden.

Auch ohne den gesperrten Mittelfeldstrategen Christian Ophoven hatten die Gastgeber in den ersten 45 Minuten alles im Griff. Nicht zu bremsen war Siegin, der die ersten beiden Tore (17./28.) nach dem selben Strickmuster erzielte. Pass in die Tiefe, Torwart ausgespielt und den Ball genüsslich ins leere Tor geschoben. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Siegin gar auf 3:0. Die Effektivität, schon oft von Trainer Werner Gottschling gescholten, zelebrierte der VfR in diesem Heimspiel auf hohem Niveau. Auch nach der Pause war die Ausbeute nahezu optimal.

Aber auch in dieser Partie gönnte sich der VfR eine Auszeit. In der ersten Viertelstunde nach der Pause ließen die Rebländer im Gefühl des sicheren Siegers die Zügel etwas schleifen. Das nutzten die in dieser Phase überlegenen Bucher auch aus, verkürzten durch die Treffer von Manuel Berger (47.) und Patrick Vögele (62.) auf 2:3.

Mehr ließ der VfR nicht zu, weil „Flankengott“ Yannick Domagalla die Treffer vier und fünf für Bad Bellingen perfekt vorbereitete. Zweimal ließ er seinen Gegenspieler Stefan Rutschmann alt aussehen. Beim 4:2 bediente er Siegin, der den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste, beim 5:2 servierte er Jakob Hugenschmidt die Kugel mit einem Lob.