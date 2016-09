Der erhoffte Befreiungsschlag nach der Trainertrennung bleibt dem TuS Kleines Wiesental am fünften Spieltag der Kreisliga A-West verwehrt. Dagegen gelingt dem SV Schopfheim der erste Saisonsieg. Von der Tabellenspitze grüßt weiterhin der SV Todtnau, dicht gefolgt vom FC Hausen. Schlusslicht ist weiterhin der SV Schwörstadt, der allerdings noch zwei Spiele weniger ausgetragen hat.

Lörrach. „Was unsere Abwehr derzeit leistet, ist überragend“, freut sich Uli Zäh, Trainer des Spitzenreiters SV Todtnau, über die starke Abwehrarbeit seiner Mannschaft. Nur zwei Gegentore in fünf Spielen kassierte der SV Todtnau. Beim zuletzt arg gebeutelten TuS Kleines Wiesental kassierte der Spitzenreiter erst kurz vor Abpfiff den 2:1-Anschlusstreffer. Der Sieg geriet aber nicht mehr in Gefahr.

Hausen dreht Spiel in der Nachspielzeit

Das 1:0 durch Jens Stei­nebrunner resultierte aus einem Abwehrfehler des TuS Kleines Wiesentals. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit war es schließlich Yannick Schlegel, der eine „tolle Kombination“ (Zäh) mit dem Todtnauer 2:0 erfolgreich abschloss. „Die Mannschaft wird immer stärker“, lobt der Todtnauer Trainer seine Jungs. Der Sieg des Tabellenführers hätte sogar noch höher ausfallen können, doch Kevin Wissler, verschoss in der 84. Spielminute einen Foulelfmeter.

Nun hat der SV Todtnau bereits 13 Punkte auf der Habenseite. „Wir genießen den Platz an der Sonne, wollen unbedingt so lange als möglich ganz oben bleiben“, betont Zäh, der von der guten Stimmung im Team angetan ist.

Nur einen Punkt hinter dem Tabellenführer liegt der FC Hausen. In Karsau drehte das Team des im Urlaub weilenden Trainers Peter Schmitz die Partie durch zwei Treffer in der Nachspielzeit, siegte am Ende mit 2:1. Es war ein hitziges Spiel. „Wir sind zu Beginn der Partie mit der robusten Spielweise der Karsauer nicht zurechtgekommen“, macht Patrick Lenz deutlich. Er vertrat Schmidt am vergangenen Wochenende an der Seitenlinie. Die Hausener hatten schon nach wenigen Minuten Glück, dass Schlussmann Manuel Ruch nicht Rot sah. Aber auch die Karsauer schlugen zuweilen über die Strenge, hätte sich über einen Platzverweis nicht beschweren können.

Mit einem sehenswerten Kopfball von Daniel Berger glich Hausen die Karsauer Führung spät aus. Doch damit nicht genug: Als Hausens Stürmer Ritthiporn Neubert frei vor dem Karsauer Tor stand, blieb er eiskalt und markierte den umjubelten Siegtreffer. „Bis jetzt läuft es besser als in der Vorsaison. Wir sind froh über die zwölf Punkte, schauen aber von Spiel zu Spiel. Die Liga ist sehr ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen“, erwartet Lenz eine spannende Spielzeit.

Aufatmen beim SV Schopfheim. Die Markgrafenstädter feierten am fünften Spieltag den ersten Saisonsieg. Beim SV Weil III wurde 2:0 gewonnen. Gefeierter Mann bei den Gästen war Gibbi Jah, der beide Treffer erzielte. „Es war ein hart erarbeiteter Sieg. Die Mannschaft ist geschlossen aufgetreten und war zudem effektiver als die Weiler Drittel“, analysierte Harald Radtke, der zurzeit den gesundheitlich angeschlagenen Trainer Joachim Boos vertrat.

In der 41. Spielminute gelang Jah der erste Streich, als er einen vom Torwart abgewehrten Schuss im Nachschuss im gegnerischen Tor unterbrachte. Nach einer Stunde Spielzeit war es wiederum Jah, der einen Torwartfehler konsequent zum 2:0 ausnutzte.

Schon am morgigen Mittwoch geht es für den SVS vor heimischem Anhang weiter. Es kommt zum spannenden Derby gegen den TuS Kleines Wiesental. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

Durch den 5:3-Heimsieg gegen den FC Hauingen hat der TuS Lörrach-Stetten als aktueller Vierter wieder Tuchfühlung mit der Spitze. Beide Abwehrreihen hatten nicht ihren besten Tag. Die Hauinger dagegen verpassten den durch diese Niederlage den Sprung auf Platz zwei, sind jetzt Fünfter.

Keinen Sieger hat es in Fahrnau gegeben, wo der gastgebende FV die Führung der SG Niederhof/Binzgen erst in der 83. Minute ausglich. Jens Berlinghof traf zum 1:1. Niederhof ist Dritter, Fahrnau aktuell Achter.

Seinen ersten Saisonsieg hat der FC Huttingen am fünften Spieltag eingefahren. Die Huttinger setzten sich beim FV Degerfelden mit 4:2 durch Beide Mannschaften halten sich weiter in der unteren Tabellenhälfte auf.