Fußball Extrem schwer, aber nicht unlösbar

Von Uli Nodler

Ist der Bezirk Hochrein in der kommenden Spielzeit 2017/18 der Landesliga, Staffel 2, doch mit vier Klubs vertreten? Der FC Schönau, Tabellenzweiter der abgelaufenen Saison in der Bezirksliga Hochrhein, hat es nun in der Hand, das Kontingent aufzustocken. Durchsetzen muss sich die Truppe aus dem oberen Wiesental gegen den Freiburger Bezirksliga-Vize SV RW Ballrechten-Dottingen.

Schönau. Die erste AufstiegsPartie geht nun am morgigen Samstag im Jogi-Löw-Stadion über die Bühne, wenn der FC Schönau den SV Ballrechten-Dottingen empfängt. „Wenn wir es schaffen wollen, brauchen wir zwei Topleistungen“, betont Schönaus Coach Heiko Günther. Denn: Die große Erfahrung, Abgezockheit und physische Robustheit des Gegners nötigt Günther großen Respekt ab. Aber Bange mache gilt nicht: „Auf der Saisonzielgeraden ist uns die Leichtigkeit in unserem Spiel etwas abhanden gekommen. Die gilt es nun in diesen beiden entscheidenden Begegnungen wieder wachzurufen. Und ich sehe meine Mannschaft auf einem guten Weg. Die Jungs werden morgen gewaltig Gas geben. Wir spielen zu Hause und wollen natürlich gewinnen“, gibt sich Schönaus Übungsleiter optimistisch.

Die Bilanz der Aufstiegsduelle der letzten Jahre spricht jedoch in überwiegendem Maße für den Freiburger Vertreter. Letztmals konnte sich der FC Wittlingen in der Saison 2012/13 gegen den Freiburger Zweiten im Landesliga-Aufstiegsduell durchsetzen. Damals hieß der Gegner SV Au-Wittnau, der dann ein Jahr später den Sprung mit dem FSV Rheinfelden in die Landesliga, Staffel 2, schaffte.

Nun heißt Schönaus Gegner in der Relegation SV Ballrechten-Dottingen. Hinter dem überlegenen Meister Freiburger FC II setzte sich Ballrechten-Dottingen am Ende gegen die Spvgg. Untermünstertal durch.

Ballrechten-Trainer Michele Borrozzino plagen vor dem Auftritt in Schönau nicht unerhebliche personelle Sorgen. So fehlt Leistungsträger Fitim Fazlija in beiden Aufstiegsspielen wegen einer Roten Karte. Die erhielt er im letzten Saison-Match gegen den FC Teningen in der 90. Minute. Probleme bereitet Borrozzino auch die Besetzung der Torhüter-Position. So fehlten im letzten Saisonspiel mit Niklas Rentschler (gesperrt), Fabian Hilfinger (verletzt) und Alex Eckhardt (Fingerbruch) alle drei Torhüter. Deshalb musste Stammverteidiger Andi Stiefvater zwischen die Pfosten und kassierte beim 4:4 vier Gegentreffer.

Seine Stärken besitzt der SV Ballrechten-Dottingen in der Offensive. Mit 81 Toren in 32 Begegnungen ist die

Ausbeute des Freiburger Tabellenzweiten in der abgelaufenen Saison überaus eindrucksvoll. Es gibt aber keinen Torjäger in den Reihen des Schönauer Gegners. Nicht weniger als acht Spieler im Team erzielten vier Tore und mehr. Erfolgreichster Schütze war Felix Bing mit 15 Treffern.

Das heißt für den FC Schönau: Beim Gegner üben eigentlich alle Feldspieler Torgefahr aus. Darauf muss sich der Hochrhein-Zweite einstellen.

Im Gegensatz zu den Gästen kann FCS-Coach Heiko Günther auf den gesamten Kader zurückgreifen, also in Bestbesetzung antreten. Das macht doch Laune.